NRK trekker dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt»

Det opplyser kanalen selv i en pressemelding.

– NRK mener at «Ingen elsker Bamsegutt» er en viktig historie om hvordan de svakeste i samfunnet blir behandlet av det offentlige, skriver NRK.

I løpet av helgen har det kommet flere opplysninger om Sandnes-mannens fortid som ikke ble nevnt i Tore Strømøys dokumentar. Programmet har vakt stor oppmerksomhet og over fire millioner kroner er samlet inn for å hjelpe Granfoss og hans familie å komme hjem fra Filippinene.

– Underveis i produksjonen ble vi kjent med at Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991. NRK valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien av to årsaker. Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge. Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering. Dommen mot Granfoss har blitt offentlig kjent. Vi vil derfor se på hvordan denne informasjonen skal inkluderes. Dette vil vi gjøre så raskt som mulig. I mellomtiden blir serien utilgjengelig i NRK TV. En ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar, sier direktør for Distriktsdivisjonen, Marius Lillelien. Serien blir utilgjengelig fra kl. 14. søndag 19. november, skriver NRK i pressemeldingen.

Liv Anne Aanestad Vold, som startet innsamlingen på Spleis, sier ifølge VG at hun fortsatt ønsker å hjelpe Granfoss og hans familie hjem