Tapte trafo-rettssak mot Lnett

Sør-Rogaland tingrett avsa 30. juni dom i saken der Lnett fikk medhold; Sandnes-kvinnen Marte Andersen Jacobsen ble dømt til å betale 252.000 kroner i saksomkostninger etter at hun saksøkte Lnett. I tillegg kommer egne advokatutgifter.

Saken, som RA har omtalt flere ganger tidligere, er en tvist om erstatning etter en avtale om en trafostasjon som opprinnelig sto i kjelleren i Jacobsens hus i Storgata i Sandnes sentrum. Lnett, tidligere Lyse Elnett, spurte om huseieren ønsket å flytte trafostasjonen ut i hagen. Kontrakt ble underskrevet, men Jacobsen mener at det er flere deler av avtalen som ikke er overholdt, og selskapet ble dermed saksøkt.

Millionkrav

Jacobsen krevde over én million kroner i dagsmulkter, og i tillegg erstatning for andre tap knyttet til avtalen, advokat- og arkitektkostnader og tapt arbeidsinntekt.

Rettssaken ble holdt i juni, og 30. juni avsa tingretten dom.

Jacobsen har ennå ikke tatt endelig stilling til om dommen blir anket.

– Uenige

[ Grunneier føler seg lurt og overkjørt av Lnett ]

– Vi er uenige i konklusjonene i dommen, og mener retten både vurderer bevisene og jussen uriktig. Resultatet mener vi dermed blir feil for de krav saken gjelder, sier advokat Arne Oftedal, som representerer Jacobsen.

Han framholder også at Jacobsen har forsøkt å komme fram til minnelige ordninger overfor Lnett, og fortsatt er positiv til det.

Avventer om anke

[ Rykket ut til halvnaken dame i hagen ]

Det er ikke endelig avgjort om dommen blir anket til Gulating lagmannsrett.

– Jeg er ikke blitt formidlet noen endelig tilbakemelding fra min klient, og vi vil ta stilling til det etter ferien, sier advokaten.

Det er store kostnader med å føre en rettssak, spesielt en sak med så omfattende innhold, og her er det i tillegg en privatperson mot et stort kommunalt eid nettselskap med nærmest ubegrensede ressurser, framholder Oftedal, som også opplyser at det i utgangspunktet er én måneds ankefrist, i tillegg kommer rettsferien.

[ – Lnett tvinger meg inn i en dyr rettssak ]

– Blodig urettferdig

– Dommen er blodig urettferdig. Jeg trodde vi hadde et rettferdig rettssystem, men dette er helt vilt, sier Jacobsen til RA.

Hun og advokaten skal nå vurdere anke.

– Jeg har ikke tatt endelig stilling til det ennå. Jeg har veldig lyst til å anke, med det spørs om jeg vil risikere det, som privatperson mot et offentlig selskap. Nå er jeg dømt til å betale 252.000 i saksomkostninger. Advokatutgiftene utgjør mye penger, og jeg risikerer å miste huset, sier Jacobsen.

Hun har opprettet en innsamling på spleis.no, og håper på donasjoner for å dekke advokatutgifter.

– Det kjennes urettferdig at et stort selskap kan inngå avtaler uten å følge tegningene. Lyse-selskapet har gitt meg et ubrukelig kjellerlokale, sier Jacobsen.