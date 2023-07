Klokken 18.22 opplyser politiet at det var et titalls personer på bussen, samt tre personer i bilen. Sørvest politidistrikt opplyser i en oppdatering at en person er fastklemt.

– Politiet jobber med livreddende førstehjelp på stedet. Det fremstår alvorlig, sier operasjonsleder Jøran Solheim til Stavanger Aftenblad.

Politiet fikk melding om hendelsen 18.05, og nødetatene er på stedet.

Vegtrafikksentralen vest melder at det ikke er passering på stedet.