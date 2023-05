Legionella-fare: To dusjanlegg i Sandnes er stengt

To dusjanlegg, ett i Giskehallen og ett i et tilbygg til Iglemyr skole som benyttes til garderober, er stengt. Det melder Stavanger Aftenblad.

Forvaltningssjef Leif Arne Andreassen i Sandnes kommune sier til avisen at det ikke er funnet legionella i dusjanleggene til noen av svømmehallene, men at grenseverdiene ligger tett på grenseverdiene for å sette inn tiltak.

– Dusjanleggene i Giskehallen som viser høye verdier, vil bli utstyrt med et filter. Det er ikke klart hvor lang tid denne operasjonen vil ta, men anlegget vil være stengt fram til filteret er montert, sier Andreassen til Aftenbladet.

For tilbygget på Iglemyr skole må rørene renses. Et arbeid som tar 14 dager.