Rammeverksted med arbeidstrening: - Givende å føle at du hjelper

Langs Hoveveien i Sandnes, ligger Nav, Matsentralen Rogaland og Hjerte for Sandnes i en hesteskoform.

Da RA er på besøk i lokalene til Hjerte for Sandnes, står en mann ved arbeidsbenken i hjørnet av verkstedet, fordypet i arbeidet sitt.

Storm Melstveit skal feste rammelistene. (Mari Wigdel)

Det er Storm Melstveit. Han er tømrer og har lenge drevet med møbelsnekring på fritiden. På grunn av en skade i skulderen og en operasjon som lar vente på seg, er han ute av arbeidslivet for en periode.

Da han hørte om Hjertet for Sandnes i mai i fjor, ble han med som frivillig. Der har han fungert som en slags vaktmester siden.

– Jeg var med der de jeg kunne hjelpe. Det er helt fantastisk å ha denne muligheten. Det er veldig givende å føler at du har hjulpet noen, sier Melstveit.

Med et rammeverksted får Melstveit bidratt med noe han virkelig kan.

– Jeg liker alt ved det. Det er pirkearbeid, nøyaktighetsarbeid.

Du liker når det utfordrende?

– Ja, da får man får brukt hodet litt. Det skal jo ikke være bare enkelt.

Erfaring med på kjøpet

Men hvorfor et rammeverksted?

Ideen inntraff da Fred Ole Hansen, assisterende leder ved Hjerte for Sandnes, trengte en ramme, og dro til IM Rammeservice i Sandnes.

– Så endte det opp med at vi tok over «heila greiå». Planen er å ha folk i arbeidstrening som Nav sender til oss. Vi skal også levere kvalitetsprodukter til folk, sier Fred Ole Hansen.

Fred Ole Hansen, assisterende leder ved Hjerte for Sandnes. (Mari Wigdel)

Det er Ingve Skjæveland som har drevet IM Rammeservice. Skjæveland var så klar som han kunne bli for pensjonisttilværelsen.

– Nå er jeg såpass gammel at det er på tide at det går videre. At en så kjekk organisasjon overtar, synes jeg er midt i blinken, sier Skjæveland.

I løpet av senhøsten har rammeverkstedet blitt flyttet fra de gamle lokalene i Asheimveien til Hoveveien.

Tidligere eier av rammeverkstedet, Ingve Skjæveland. (Mari Wigdel)

Erfaringen hans med virket, kom med på kjøpet.

– Jeg kan gå ned og hjelpe til hvis jeg føler det, så slipper jeg å sitte hjemme og stirre i veggen hele tiden, sier han og ler.

Her arbeider Fred Ole og Ingve med å skjære ut passepartout. (Mari Wigdel)

– En trygg arbeidsplass

Hjerte for Sandnes har tilbudt arbeidstrening i flere år. Fra før av er det et trykkeri og et fotostudio. Det drives også med design og videoproduksjon.

Henrik Aareskjold sitter og klipper en film fra julefeiringen til Hjerte for Sandnes.

– Her kan jeg ta det i rolig tempo og jeg føler meg trygg. Det er godt miljø og vi tar vare på hverandre. Det er en god arbeidsplass, sier Aareskjold, som har jobbet der siden sommeren 2020.

2020 var turbulent for de aller fleste, men for Henrik var det enda et element som endevendte hverdagen hans.

– Jeg ble han diagnostisert med Asperger syndrom. Arbeidsmessig ble ting snudd på hodet. Jeg jobbet i butikk, og det var ganske greit, men mot slutten ballet det sånn på seg at det ikke var holdbart lenger.

Henrik Aareskjold klipper en film fra julefeiringen til Hjerte for Sandnes. (Mari Wigdel)

– Da jeg kom her, oppdaget jeg at dette er en veldig grei plass å være. Her får jeg lov til å være den jeg er. Her er ikke vanskelighetene mine et problem. Det er en veldig trygg arbeidsplass, forteller han.

Nå får Aareskjold drive på med ting han interesserer meg og har en opplevelse av å få utfolde seg. Filmklipping er det han liker aller best.

– Jeg har gått to år på filmlinjen til Noroff i Stavanger, og der fokuserte jeg mest på klipping. Å sette ting sammen ting og se den store forskjellen en liten endring kan ha for resten av historien, er veldig fascinerende for meg.

