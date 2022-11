Slik blir årets Vinterland i Sandnes

Vinterland i Sandnes arrangeres i år fra 26. november til 18. desember. I løpet av Vinterland-ukene kan du gå på skøyter, handle i salgsbodene, bli med på slengdissen «Snøfall», snurre i «Kakaokoppene» og bli med på mange andre aktiviteter på Ruten. I tillegg blir det flere arrangementer, blant annet gratiskonsert med Stavangerkameratene.

Den offisielle åpningen er lørdag 26. november klokken 12. Da vil varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, være med fra scenen sammen med standupkomiker Kjetil Melkevik og Gospelkoret Abraham. I tillegg får barna mulighet til å hilse på Elsa og Olaf.

På søndagen, klokken 17, blir det tradisjonell julegrantenning med Ordfører Stanley Wirak og Prost Tom Krager. Elim Brass og Kulturskolens Barnekor vil være med fra scenen.

Vil sette Sandnes på kartet

Anne Helen Paulsen, prosjektleder for Vinterland Sandnes AS. (Tonette N. Haaland)

– Målet med Vinterland i Sandnes er å trekke folk til byen, slik at de kan oppdage og bruke Sandnes. Både butikkene og spisestedene. Også handler det om å sette Sandnes på kartet, og lage noe unikt som vi har i byen vår. Vi har ikke kopiert verken Oslo, Bergen eller Egersund, men lagt vårt eget vinterland. Vi klarte sette Vinterland på kartet i fjor, med å bli Norges beste juleby, sier prosjektleder for Vinterland Sandnes, Anne Helen Paulsen, til RA.

– Hvordan vil du beskrive årets Vinterland?

– Vi har forbedret oss godt fra i fjor. Vi har andre tivoliattraksjoner i år, både «Snøfall» og «Kakaokopper» er nye attraksjoner. Også har vi fått til flere ting fra scenen, ikke minst Stavangerkameratene, Allsang i Vinterland og Barnas dag. Det blir mange kjekke ting som skjer i løpet av disse ukene vi har åpent.

Paulsen påpeker at det i fjor kom en periode med korona midt i arrangeringen av Vinterland, som gjør at hun er ekstra spent i år på hvor mange besøkende det blir totalt.

– Vi håper det komme flere folk i år, og at folk benytter hele åpningstidene. Det er mulig å komme i ukedagene også, det er mye som kjekt som skjer da og. Isbanen er åpen døgnet rundt, så der kan du skøyte midt på natten hvis du vil, her er det mulig å bruke området hele veien, sier prosjektlederen.

Konsert for barna

Stavangerkameratene skal underholde Vinterland-gjestene lørdag 17. desember, sammen med Rune Bjerga.

Det vil bli satt av eget publikumsområde til barn og unge foran scenen. Skøytebanen vil bli stengt for skøyting under konserten og gjort om til publikumsområde slik at flest mulig får muligheten til å oppleve konserten.

– Vi gleder oss veldig til dette. Vi har lenge snakka om å få til en konsert for barn, fordi vi vet det er veldig mange unge som hører på oss. Sist gang vi hadde konsert for barn, var bak Maxi i Sandnes, for 4–5 år siden. Så når denne forespørselen kom, var vi ikke vanskelige å be, sier Tommy Fredvang, i Stavangerkameratene, til RA.

– Dette blir sikkert en av de mest givende konsertene vi gjør, det blir fantastisk, understreker han.

[ Vil ikke rive den gamle brannstasjonen ]

Stor suksess

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, mener Vinterland betyr mye for Sandnes, fordi de er en familie-by med mange småbarnsfamilier.

– I fjor ble vi ble kåret til den beste julebyen, og nå har vi blitt kåret til den mest attraktive byen, derfor passer det veldig godt å fortsette det som har vært en suksess. Jeg tror det kommer til å utvikle seg veldig positivt videre, det blir bare større og større. Folk stiller opp og bruker byen, sier Borgli til RA.

Han har god tro på at mange vil besøke Vinterland, og viser til at det var stappfullt i gågata da de tente julelysene sist uke.

Hovedsponsorene for Vinterland er Sandnes kommune og Den Gule Banken.

Hovedsponsorene for Vinterland i Sandnes er Sandnes kommune og Den Gule Banken. (Tonette N. Haaland)

---

Viktige Vinterland-datoer

Lørdag 26. november, klokken 12, offisiell åpning av Vinterland.

Søndag 27. november, klokken 17, blir det julegrantenning.

Torsdag 1. desember, klokken 17, er det «Barnas dag» med show og ansiktsmaling blant annet.

Torsdag 8. desember, klokken 18, arrangeres «Allsang i Vinterland.»

Lørdag 17. desember, klokken 17, er det konsert og underholdning med Stavangerkameratene og Rune Bjerga.

---