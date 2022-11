Frode Rønli bisatt fra Sandnes kirke

Rønli, i hovedsak omtalt som «Froddi» og «Froddien» og landskjent som den energiske frontfiguren i Stavangerensemblet, ble 70 år gammel. Han ble født 9. november 1951 og døde etter sykdom 6. november.

Komponisten og pianisten Ketil Bjørnstad innledet seremonien med et musikkstykke kalt «Takk, Frode». Bjørnstad sto for både musikken og tekstene i samarbeidet med Stavangerensemblet på albumet «30-årskrigen», som Rønli var sterkt delaktig i å utarbeide tekstene til.

Varm og nær

Presten Lina Håland holdt minneord på vegne av familien, og fortalte om fødselen i Oslo, oppveksten på Våland og årene etter at moren Ellen døde da Frode var bare 15 år gammel, og sønnen og faren flyttet til Sandnes, der han blant annet markerte seg på juniorlaget til Ulf på slutten av 60- og starten på 70-tallet.

Han ga sin sønn Erik det første trommesettet til sønnen som 13-åring. Presten fortalte om en mann som som var én mann privat, og en annen mann på scenen, og som tok seg kjærlig og nært seg av barn og barnebarn.

– Men han tok nok ikke godt nok vare på seg selv. Han døde med skoene på, og et lurt smil om munnen, oppsummerte presten i minneordet, og fortalte at helsen begynte å skrante for rundt sju år siden.

Presten Lina Håland holdt minneord på vegne av familien (Arne Birkemo)

Elvis-band på gang

Espen Hana, Øystein Eldøy, Per Vervik, Alf Terje Hana, Ingfrid Straumstøyl Råheim og Merete Økland Espedal framførte klassikeren «Can’t help falling in love». (Arne Birkemo)

Froddien hadde et Elvis-band under oppseiling før han gikk bort. Sammen med Rønlis Stavangerensemblet-kollega Øystein Eldøy på bass, Per Vervik på trommer, Alf Terje Hana på gitar og koristene Ingfrid Straumstøyl Råheim og Merete Økland Espedal slo vokalisterstatter Espen Hana fast at det manglet én mann, før bandet framførte klassikeren «Can’t help falling in love». Espen Hana sang også på Ensemblet-klassikeren «Foggel i dag» sammen med de samme musikerne og Jarle Børresen på piano og Dominique Brackeva som trombonist.

Salmene «Blott en dag» og «Fager kveldssol smiler» sto på programmet i begravelsen. Bjarne Lending var organist. Ordfører i Sandnes Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli deltok i seremonien, der en rekke framtredende kulturpersonligheter også var til stede.

Blant de viktigste

Rønli ble hentet som vokalist i Stavangerensemblet etter oppstart i lokale band. I Stavanger tolket han tekstene til Svein Tang Wa, Gunnar Roalkvam og Tor Salomonsen på sin særegne og energiske måte som sikret ham en plass blant Norges mest markante rockevokalister og Stavangerensemblet en plass blant de viktigste bandene i historien fra dette distriktet.

Rønli frontet Stavangerensemblet gjennom den legendariske 1981-utgivelsen «Ska det ver … så ska det ver!» Samme år ble konseptalbumet «30-årsårskrigen» gikk ut. Ketil Bjørnstad sto for både musikken og tekstene, som også var preget av Rønlis bistand og ideer. Bandet ga også ut albumene «På bommen» (1982), «Knappar og glansbilder» (1984) og «Samlekasse» (2009).

Rønli ble i sommer tildelt Sandnes kommunes kulturpris for 2022.

Ketil Bjørnstad framfører musikkstykket «Takk, Frode». (Arne Birkemo)

Barnebarna Iben, Ella Marie og Leo hyllet Froddien som en kjærlig mann de var svært stolte av. (Arne Birkemo)





