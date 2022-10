20-åring fra Sandnes omkom i halloween-tragedien i Sør-Korea

– Det er et uvirkelig sjokk. Det er vanskelig å tro at det er sant, sier faren Erik Evensen til NRK.

Han og familien var i kontakt med datteren få timer før den fatale hendelsen.

Stine studerte språk ved Yonsei University i Seoul i Sør-Korea, skriver NRK.

Tragedien i Sør-Koreas hovedstad skjedde lørdag kveld, da folk samlet seg for å feire halloween.

Flere hundre mennesker ble trengt sammen i en smal gate, rundt klokka 22 lokal tid. Trengselen skal til slutt ha blitt så stor at folk fikk panikk og trampet over hverandre i forsøk på å komme seg vekk.

Sørkoreanske myndigheter har opplyst at de fleste av de rammede er mennesker i tenårene eller 20-årene.

Lover grundig etterforskning

Sør-Koreas statsminister Han Duck-soo lover en grundig etterforskning av hva som skjedde da 154 omkom i halloween-tragedien i hovedstaden Seoul lørdag.

– Regjeringen vil undersøke grundig for å finne ut av hva som forårsaket denne ulykken og gjøre sitt beste for å få på plass endringer slik at noe sånt ikke skjer igjen, sa Han mandag ifølge Reuters.

154 personer døde og 149 ble skadd, 33 av dem kritisk, da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i forbindelse med halloween-feiringen lørdag. Det var én nordmann blant de omkomne.

– Vi har identifisert alle de omkomne bortsett fra én, og jeg mener det nå er tid for at vi begynner å forberede begravelsene. Vi vil gjøre vårt beste for å gi støtte til de etterlatte familiene, fortsatte Han.

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg i kjølvannet av tragedien. Han besøkte også et minnested i nærheten av Seouls rådhus mandag.

Rystet Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er rystet over meningsløse dødsfall i halloweentragedien i Seoul. Han har sendt et kondolansebrev til Sør-Korea.

– Rystet over meningsløse dødsfall i tragedien i Seoul. Kondolanser til Sør Korea. En særlig tanke går til de som står nær den av våre egne som mistet livet, skriver Støre på Twitter.

Utenriksdepartementet har bekreftet at en norsk borger mistet livet i tragedien. 153 mennesker er bekreftet døde.

I et kondolansebrev til Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol skriver Støre at nyheten ble tatt imot med stor sorg.

– Jeg vil viderebringe mine oppriktige kondolanser til det sørkoreanske folket. Vær snill å viderebringe min dypeste sympati til de etterlatte og alle som er berørt av denne tragedien, skriver Støre.

