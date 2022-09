Se bilder fra Eventyrstien: Ble trollbundet av Snehvit

10.000 mennesker, og sikkert noen ekstra, var samlet i Sandvedparken og Eventyrstien i Sandnes fredag kveld.

– Se, er det Snehvit?

Køen stopper opp, små og stoler samler seg rundt den lille forestillingen langs stien.

– Ja, det var veldig kjekt. Det var ikke skummelt, forteller Julie (5) – selv om heksen i fortellingen ler høyt i mørket.

Sammen med storebror Aleksander (6) har de sett forestillingen to ganger, og de er i ferd med den tredje.

– De ble helt trollbundet, forteller mamma Marie Levang og mormor Evy Ravndal.

Det var første gang Julie og Aleksander var på Eventyrstien. Det blir garantert ikke siste gang.

– For et vanvittig bra opplegg. Skikkelig gjennomført. Her var det mye spennende å se, forteller mamma Marie.

Denne uken arrangeres Eventyruka og Eventyrstien i fullskala for først gang siden pandemien.

– Dette er en uke med eventyr og fortellinger mest for barn, men også for voksne. Vi retter søkelyset mot vår store eventyrskatt. Med drama, fortelling, høytlesing, musikk, sang, dans og samvær skal barnehager, skoler og byen for øvrig preges av eventyr og fortelling. Barn og voksne skal få en umiddelbar opplevelse av eventyrenes verden i en ikke-kommersiell ramme, sa prosjektleder Cathrine Stølsvik til RA tidligere i uken.

Høydepunktet i uken er definitivt Eventyrstien, som alltid er på fredagen under Eventyruka.

– 10.000 publikummere får oppleve et eventyrlig vandreteater langs parkens stier. Parken er stemningsfullt belyst og det er innslag av både dans, drama, musikk og kunstinstallasjoner.

Julie (5) og Aleksander (6) sammen med mamma Marie Levang og mormor Evy Ravndal på Eventyrstien i Sandvedparken fredag kveld. - Hele opplegget har vært fantastisk, sier familien - som var på Eventyrstien for første gang. (Arne Birkemo)

Det er både magiske og skumle skapninger å finne lans stien under Eventyrstien i Sandnes. (Arne Birkemo)

10.000 gratisbilletter ble revet bort i forkant. (Arne Birkemo)

Magisk stemning i Sandvedparken undr Eventyrstien 2022. (Arne Birkemo)

Magisk stemning i Sandvedparken undr Eventyrstien 2022. Under motorvei-brua var det dans. (Arne Birkemo)

