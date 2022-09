Tre lokale deltakere i spesiell utgave av Kompani Lauritzen

Den nye versjonen av Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 og TV 2 Play 24. oktober. Og denne versjonen av TV-programmet er litt annerledes enn før.

De tolv deltakerne er tolv unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet.

Gjennom et militært regime preget av orden og disiplin må de unge rekruttene gjennom en rekke øvelser – der mestring, kameratskap og samhold står i fokus. Målet er at de skal lære å sette andre foran seg selv, erfare at man står sterkere sammen og få selvtilliten tilbake.

Mekaniker fra Hommersåk

Én deltaker er fra Hommersåk, 27 år gamle Thor-Arne Reinertsen, som jobber som mekaniker.

Thor-Arne Reinertsen (27) fra Hommersåk. (Matti Bernitz/TV 2)

Han sliter med angst, og ønsker å teste egne grenser og bli en bedre person enn den han er i dag. Den han kommer til å savne aller mest er kjæresten, som han beskriver både som bestevenn, nærmeste støttespiller og anker i livet.

– Det er tre ting jeg virkelig ikke kan fordra: Kaldt vann, snø og kulde. Jeg hater å fryse! Utover det skal jeg ta hver eneste utfordring på strak arm. Jeg har forberedt meg mentalt så godt jeg kan, og min egen selvutvikling er min største motivasjon, sier han i en pressemelding fra TV2.

Student fra Sandnes

Elisa Vagle (25) er fra Sandnes, men bor i Oslo hvor hun studerer og jobber som butikkmedarbeidere.

Elisa Vagle fra Sandnes. (Matti Bernitz/TV 2)

Elisa ønsket å delta i «Kompani Lauritzen: Tropp 1» fordi hun mangler pågangsmot og utholdenhet, og hun innså at dette var ting hun ikke kom til å lære på egen hånd. I tillegg ønsker hun å lære mer om seg selv og få mot til å pushe grenser i hverdagen.

– Jeg gruer meg mest til å komme ut av komfortsonen, særlig sammen med andre. Det er så sårbart, og jeg tror det ligger langt inne å åpne opp for de rundt meg der inne, noe jeg helt sikkert må, sier hun.

Energimontørlærling fra Klepp

Trede lokale er Asle Haddeland (20) er energimontørlærling fra Klepp.

Asle Haddeland fra Klepp. (Foto: Matti Bernitz/TV 2 )

Asle bor fortsatt hjemme hos foreldrene sine, og sliter mye med tanken på å flytte ut og ta vare på seg selv. Han håper det å få være med på «Kompani Lauritzen: Tropp 1», med strengt regime og disiplin, kan vise ham hva han er i stand til bare han prøver.

– Det jeg frykter mest er hvordan jeg kommer til å reagere på å bli sjefet rundt og miste den friheten jeg er vant med til vanlig. Jeg vil så klart savne venner og familie når jeg er på Setnesmoen. Jeg er en veldig sosial person, så det å gå glipp av alt som skjer hjemme mens jeg er borte får virkelig «fomoen» min til å kicke inn, sier han.