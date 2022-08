Bilder fra Blink-festen: Oliver ble inspirert av «de store»

– Det er første gang jeg står på rulleski, men jeg har stått på ski før, forteller Oliver Douglas Hiksdal (7).

Og det synes. Med god flyt og bestemt mine staker sjuåringen seg gjennom løypa i Kid Camp-området på Ruten.

– Jeg har vært og sett på «de store» i løypa – og de som skøyt blink. De er gode. Jeg må trene mye for å bli like gode som dem, sier Oliver – før han staker seg videre.

Etter to år uten publikum var det endelig klart for folkefest med Blink i Sandnes sentrum. Det så «spøgje» ut med været da skifestivalen begynte onsdag, men det tok seg kraftig opp mot helgen.

Festivalen startet med Lysebotn opp onsdag, løp på Ålgård torsdag og verdenseliten fra 20 nasjoner hadde tøffe dueller i sentrumsgatene i Sandnes fredag og lørdag.

Traff blink

Peder (11) prøver seg på laserskyting.

– Om det ble blink? Ja, to av fem. Det er helt greit, synes jeg. Jeg har prøvd skytingen et par ganger. Det er kjekt. Jeg får lyst til å begynne selv, forteller 11-åringen – som heier på alle i løypa, spesielt de som vinner.

Peder (11) traff blink på to av fem. - Helt greit, mener han om egen prestasjon. Å se verdensstjerne i sentrumsgatene gjør at han har lyst til å begynne med skiskyting. (Arne Birkemo)

Gjennom hele festivalen har det vært aktiviteter for barn på Ruten. Forrige gang det var Blink, gikk løperne i et åttetall på en parkeringsplass. Nå suser de gjennom en grønn oase, full av folk som heier. Ruten har blitt byens møteplass.

Det har vært gratiskonserter hver kveld. Lørdag ble det delt ut gratis brunsj til alle som ville ha.

Morten Fossan fra Servit er kjapp med å dele ut posene.

– Hvor mange jeg har delt ut, aner jeg ikke. Men vi har pakket 1500 matpakker. En hel lastebil og en varebil. Folk er blide og setter pris på det. Vi deler ut til vi er tomme, forteller Fossan.

Morten Fossan fra Servit deler ut gratis brunsj til alle som vil ha. På forhånd var det pakket 1500 matpakker. (Arne Birkemo)

I matpakken er det eple, pizzaboller, valnøtter, pastasalat og vann.

– Før hadde vi langbord med varm mat. På grunn av covid deler vi nå ut pakker til hver enkelt, sier Fossan.

På tur med barnebarna

Noen som satte pris på maten var Astrid og Knut som var ute med barnebarna.

– Kjempeopplegg! Barna spiste opp alt. Nå skal vi ut og se på livet, sier Astrid.

– Været er perfekt. Det er mye bedre med litt sol og opphold enn 35 grader når man er på festival, sier bestefar Knut, som selv er en gammel skiløper.

– Blinke er fantastisk. Her kommer det folk fra langveis fra. Alle koser ser. Selv tok vi turen fra Sauda. Barna våre bor her, så da passet det fint å ta turen nå som det er Blink, sier Knut.

Byutvikling i Sandnes – for meg – er før og etter Blink. Før var ikke Sandnes en by hvor det foregikk så mye. Nå er det full fart. — Stanley Wirak, ordfører

Sigurd og Vilde koste seg på Blink med besteforeldrene Astrid og Knut. (Arne Birkemo)

Wirak: – Supert for byen

Ordfører Stanley Wirak (Ap) trekker fram både det sportslige og folkefesten.

– Det koker med folk i sentrum. Det er supert for byen. Dette er høydepunktet om sommeren. Nå går det i ett med festivaler utover høsten med Byfest og Vinterland. Vi satser veldig, sier Wirak.

Ordføreren mener arrangementer som Blink skaper byutvikling.

– Byutvikling i Sandnes – for meg – er før og etter Blink. Før var ikke Sandnes en by hvor det foregikk så mye. Nå er det full fart.

Og full fart betyr flere tilflyttere og flere arbeidsplasser, sier Wirak.

– Sandnes er attraktiv for folk og næringslivet. En tredjedel av befolkningsveksten i Rogaland er i Sandnes, sier Wirak.

Sandnes ble tidligere i år også kåret til Norges mest attraktive by.

Ordfører i Sandnes Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli under langrenn på Blinkfestivalen i Sandnes sentrum. Ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) mener Blinken har enorm betydning for Sandnes sin byutvikling. Her sammen med varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) på Blinkfestivalen et tidligere år. (Carina Johansen/NTB)

Tre millioner

Sandnes kommune gir rundt tre millioner kroner i støtte til festivalen. Nylig skrev Sandnesposten at Høyre i Sandnes mener han bør han en diskusjon rundt summen kommunen skal støtte og hvor lenge man skal støtte.

– Det er velanvendte penger. Det er lett å regne på utgiftene, vanskeligere å regne på hva man får igjen – men jeg er ikke i tvil om at kommunen kommer på plussiden, sier Wirak.

Mye nytt

Årets Blink var det 17. i rekken. I år var utøvere fra 20 nasjoner samlet i Sandnes.

– Jeg tror det er nok at de vet at det er store, gode utøvere som kommer. At store deler av verdenseliten er til stede. Det er folkelivet, stemningen, tette dueller som trekker folk. Men det er like mye det som skjer utenom konkurransene, som gratiskonsertene og barneaktivitetene som gjør at folk setter av denne uken om sommeren. Jeg tror innbyggerne setter pris på at byen omgjøres til en skiarena, sa sportssjef Arne Idland til RA før festivalen startet onsdag.

Det var også mye nytt i årets Blink. Idland forteller at det er viktig å alltid utvikle seg og ta nye steg. Nytt i år var blant annet at konsertscenen var på en lekter i Vågen, lengre løype (1,1 kilometer) i sentrum. Det var også ny løype på Ålgård.

Johanne Sofie Hiksdal prøver rulleski for første gang. Da er det godt å ha mammas armer å sikte på, Hanna Renée Hiksdal. (Arne Birkemo)

Det ble selvsagt folkefest under Blinkfestivalen. I år gikk løypa gjennom nye Ruten. (Arne Birkemo)