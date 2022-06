Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa nei til omkamp for gamle Forsand kommune. Nå melder tidligere ordfører og varaordfører seg ut av partiet. De to utmeldte har kjempet for en justering av kommunesammenslåingen fra 2020. Da havnet det meste av Forsand i Sandnes, mens deler av den gamle kommunen gikk til Strand. (Vervik, Marius/NTB scanpix)