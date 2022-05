Landets mest attraktive: – Utrolig stolt av byen vår

Fredag morgen ble det klart at Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022 for det juryen bak prisen omtaler slik: « Et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år; gode lokaliseringer i sentrum, en tydelig satsing på barn og unge, og et byrom som kanskje er det mest vellykkede offentlige byrommet juryen har sett.»

Sandnes sin markante ordfører, Stanley Wirak, er meget godt fornøyd.

– Dette er kjempekjekt. Det gjør meg utrolig stolt og glad. Det er rett og slett topp for byen, og det beste av alt er at det ikke er tilfeldig. Vi er mange som har jobbet målrettet i mange år med omforming av Sandnes for å gjøre byen mer attraktiv by. Vi har fått til noe vi kan være stolte av på Ruten, et byrom som er blitt fantastisk. Vi har oppgradert Langgata, åpnet opp elver og lagt til rette for en meget god utvikling i Sandnes sentrum, sier Wirak til RA, som på ingen måte vil høre noe om at dette er hans fortjeneste alene.

– Langt ifra. Her er det mange som har stått på og jobbet målbevisst over tid for det vi har ment er det beste for Sandnes. Så denne prisen er en klapp på skulderen til alt fra byplanlegger, byantikvar, fagpersonell, kommunedirektører og politikerne i byen som har fått dette til sammen, sier ordføreren.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). (Tone Helene Oskarsen)

Flere grunner til positiv utvikling

Wirak mener det er flere grunner til den positive utviklingen i Sandnes, og lister opp økt attraktivitet for næringsliv som har gitt rundt 1000 nye arbeidsplasser i sentrum de siste årene, en geografisk plassering midt i regionen med gode kommunikasjonsmuligheter, samt tilrettelegging for en god miks i utbyggingen av boliger i og rundt sentrum av byen.

Legger en da til arbeidet med å skape attraktive, levende byrom som Ruten og Langgata, så er en inne på en god oppskrift, mener ringreven.

– Vi har hatt tro på egne planer og stått på vårt, ikke bare hoppet på bølger og trender, og det ser vi resultater av i dag, sier han, og legger til:

– Samtidig har det vært noen tøffe tak. En må ha pådrivere for å få ting til å skje. I 30 år det blitt snakka om at noe burde gjøres med Ruten, men det skjer ikke noe før gravemaskinen er der og begynner å grave. Og dit kommer en ikke uten litt brudulje, det skjer ikke av seg selv. Det har vi sett, så handlekraft i mange, mange ledd må til. Og det har vi fått til i Sandnes, sier Wirak og skyter inn at han personlig er veldig fornøyd med at Benken fikk sin plass også i nye Ruten.

– Ruten er for alle i Sandnes, ingen skal gjemmes bort. Det synes jeg også er viktig oppi det.

Juryleder: – Imponert av Sandnes

Juryleder for Attraktiv by-prisen, arkitekt Alexandria Algard, mener langsiktig tankegang i utviklingsarbeidet er en av hovedgrunnene til at Sandnes framstår slik den gjør i dag.

– Sandnes har imponert juryen gjennom langsiktig og kunnskapsbasert utvikling av sentrum, som nå gir gode resultater. Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsing, nye bydeler i nedlagte havneareal og Ruten – et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, sier Alexandria Algard.

Minister-hyllest

Kommunal- og distriktsministeren hiver seg også på hyllesten av Sandnes by og utviklingen gaukene har fått til.

– Sandnes har gjort en god jobb med å skape et levende og attraktivt sentrum. De to andre finalistene Harstad og Bryne fortjener også ros. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.