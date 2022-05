Kåret til Norges mest attraktive by

Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022 for et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år; gode lokaliseringer i sentrum, en tydelig satsing på barn og unge, og et byrom som kanskje er det mest vellykkede offentlige byrommet juryen i Attraktiv by har sett.

Det skriver juryen bak prisen i en pressemelding fredag morgen.

Juryen valgte i april ut Harstad, Bryne og Sandnes som finalister til Attraktiv by-prisen 2022. Valget falt altså til slutt på Sandnes.

Langsiktig utvikling

Juryleder for Attraktiv by-prisen, arkitekt Alexandria Algard, mener langsiktig tankegang i utviklingsarbeidet er en av hovedgrunnene til at Sandnes framstår slik den gjør i dag.

– Sandnes har imponert juryen gjennom langsiktig og kunnskapsbasert utvikling av sentrum, som nå gir gode resultater. Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsing, nye bydeler i nedlagte havneareal og Ruten - et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, sier Alexandria Algard.

Arkitekt Alexandria Algard er leder av Attraktiv by-juryen. (Tommy Ellingsen)

Inn i oljealderen

Juryen mener videre at industri- og stasjonsbyen Sandnes rullet inn i oljealderen med stor befolkningsvekst gjennom mange år, og at utviklingen av kommunens boområder i stor grad var bilbasert og førte til byspredning, mens utviklingen av sentrum stagnerte.

– Gjennom de senere årene har Sandnes gjort flere grep som har bidratt til å snu utviklingen og skape et attraktivt sentrum som er identitetsskapende og drivende for byens utvikling, skriver juryen i begrunnelsen for utmerkelsen.

Minister-hyllest

Kommunal- og distriktsministeren hiver seg også på hyllesten av Sandnes by og utviklingen gaukene har fått til.

– Sandnes har gjort en god jobb med å skape et levende og attraktivt sentrum. Dei to andre finalistene Harstad og Bryne fortjener også ros. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

