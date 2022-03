Madugå i Sandnes: - Enorm forskjell fra ti år siden til nå

100ugå, som startet for ni år siden, ble i fjor 150ugå. Nå, for første gang, er det Madugå som gjelder.

Fra mandag 7. mars til søndag 13. mars kan man få retter på 25 restauranter og barer i Sandnes til 100 og 150 kroner.

Restaurantene kan velge å ha én eller to retter på menyen, én til 100 og én til 150 kroner.

Som de foregående matfestivalene, vil Madugå bli arrangert to ganger i året: Mars og september.

Spår tidenes besøk

Daglig leder i Værtskapet i Sandnes, Tommy Skjæveland, tror på tidenes besøk. Han håper at spisestedene som er med totalt selger mellom 90.000 og 130.000 retter når kjøkkenene stenger søndag.

– Jeg har en god magefølelse på at dette kommer til å bli tidenes «ugå». Det skjer utrolig mye på matfronten i Sandnes. Går man tilbake ti år, var det nesten bare Charles & De og noen kinarestauranter. Nå er det nyetableringer over en lav sko: Olivia, Pasha, Døgnvill, The Shack og ikke minst Mathallen. Jeg tror Sandnes kommer til å tette handelslekkasjen til Stavanger, som jeg mener kommer til å tape 30 prosent om kort tid, sier Skjæveland til RA.

– Jeg håper vi alle klarer å jobbe og leve i samme marked. Det er kjempekjekt at tilbudet blir bredere og bedre, legger han til.

Madugå åpner offisielt mandag 7. mars klokken 12. Noen vil også åpne klokken 11.

Vil vise seg fram – ikke tjene penger

Madugå handler om å vise fram hva mat og drikke Sandnes har å by på.

– Madugå er ikke en festival hvor vi skal berike oss. Vi skal vise folk hva vi jobber med til daglig. Vi har vært bevisste på at matrettene skal være store. Billigere pris skal ikke gå på bekostning av kvalitet og mengde. Folk skal bli mette og fornøyde. Det er jo «grassat» billig å få en middag som til vanlig koster 500 kroner til 150 kroner, sier Skjæveland.

Det eneste han savner i utvalget er pizza og kebab.

– Ellers er alle som driver med ren restaurantdrift med, forteller Skjæveland.

Han merker at gjester som har oppdaget et sted under «ugå» kommer tilbake ellers i året.

– Ikke bare folk fra Sandnes, men også Stavanger, sier Skjæveland.

---

Madugå: Meny

Retter til 100 kroner

106 grader Øst: Ga Roti – vietnamesisk, karamellisert kylling i saus. Serveres med ris og salat

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Braai Sandnes: Pulled pork burger, servert med bbq-saus, coleslaw og pickles/vegetar

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Noi: Skrei & Curry

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Plagiat Bar: Grilled cheese sandwich – Jærost fra Voll Ysteri, cheddar, hjemmesyltet jalapeños, gressløk, vårløk, servert med spicy mayo og pickles.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Chai Nashta: Dahi Murgh – kylling med krydder i yoghurtsaus. Servert med ris, chutney og salat.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Pønk Sushi: Pønk all inn (16 biter) – råmarinert sterling kveite på nori chups, risrull med auroralaks, avokado og sprø furikake. Risrull med sprøstekt spicy scampi. Risputer med laks. Opp ned rull med skalldyr. Tempura scampi med sjøgress.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Chopan Tandoori: Butter chicken – tandooristekt kylling i saus av tomat, løk, madelpulver, smør og indiske krydder. Serveres med dampkokt basmatiris, chutney og salat.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Roya: Lakseceviche – spinatvaffel toppet med lakseceviche, sesongens utvalgte grønnsaker, urter og hjemmelaget saus.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Inside Rock Café: 100 burger Liden – storfeburger fra Nord-Jæren med en småspicy basilikumsmayo, cheddarost og sherrysyltet rødløk. Serveres med salat, sylteagurk, tomat og briochebrød.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Royal Thai: Phad thai med kylling – wok med risnudler, kylling, egg, rødløk, bønnespirer, kinesisk gressløk og peanøtter. Også vegetar med tofu.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

iSushi: iSushi-kombo (13 biter) eller mixed vegan sushi (20 biter).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Jai Hind: Butter chicken – stykker av kyllingfilet med saus av ferske tomater, malte cashewnøtter, fløte og koriander. Serveres med ris og salat.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Sabi Sushi: Sabi i 100 (12 biter).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Sakura sushi: Scampi tempura maki (10 biter).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Koko: Koko chicken burger – stekt kyllingburger med salat, pickles og sweet chili mayo.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Gamlaværket: Kjøttsuppe av lam med byggryn, løk, gulrot og selleri.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Sushi Sandnes: Maki mix (16 biter). Vegetar: Futo vegetar med sjøgressalat (10 biter).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Hekkan: Hekkans happy ending – kullgrillet burger med ost, asian slaw, jalapenomayo, hoisin og chili. Inkludert valgfri brus.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Lille Bangkok: Velg mellom fire retter: Gul karri med kylling / panaeng karri med kylling / kaproa med kylling / wokrett med kylling hvitløk og pepper.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Lille India: Mango chicken.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Diggbar: To diggbare mocktails.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Drøøs: To Munkholm (alkoholfritt øl).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Shaker Lounge & Terrace: To shaker mocktails.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Retter til 150 kroner

Ti Spiseri & Bar: Ti for skrei – skrei med risoni og grillet paprika salsa, chorizo, kvernet ibericoskinke, urter og parmesan.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Lille Bangkok: Thailandsk symfoni versjon 2 – smakstallerken med fire retter: Gul karri med kylling, panaeng karri med kylling, phad kaproa med kylling og wokrett med kylling hvitløk og pepper.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Braai Sandnes: Pulled pork burger, servert med bbq-saus, coleslaw og pickles.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Braai Sandnes: Bunny Chow – sørafrikansk kylling karri chow (kyllingkarri i loff), servert med blandet salat. Kommer også som vegetar.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Spor 3: Speketallerken med hjemmelaget pastasalat, eggerøre og focaccia.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Soi 4: Papayasalat med grillet svin og kylling.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Noi: Biff, hvitløk, estragon og beter.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Hekkan: Åh Hekkan, pimp an opp litt te! – kullgrillet burger med ost, asian slaw, jalapenomayo, hoisinsaus og chili + langtidsstekt pulled oksebryst med five spice. Inkludert valgfri brus.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Chai Nashta: Dahi Murgh – kylling med krydder i yoghurtsaus. Servert med ris, chutney og salat. + pakoragrønnsaker og nanbrød.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Hereford and friends: Kjøttrett: Hereford spicy asian bbq – grillspyd med indrefilet av okse og svin, glasert i asiatisk bbq-saus, med coleslaw, løkringer og jalapeños bearnés. Serveres med pommes bistro. Fiskerett: Grillet sterling kveite fra Hjelmeland i curry, med asiatisk kål, fennikel, soyabønner, tomat og poteter fra Sørnes gård.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Inside Rock Café: 150 burger Hjerteknuser – panert lårfilet av kylling i indonesisk bbq-marinade med revet parmesanost. Serveres med tortillachips, salat og briochebrød. Kommer med crisscross-poteter og mangodip.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Chopan Tandoori: Chicken tikka masala – ovnsgrillet kylling tilberedt i tykk saus av tomater, løk, paprika og aromatiske krydder. Serveres med dampkokt basmatiris, chutney, salat og papadum + hvitløksnaan og mango lassi.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Coyote Tacos: Tre valgfrie tacos fra standardmenyen.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Royal Thai: Thai pepperbiff, stekt biff med sort pepper, hvitløk og utvalgte grønnsaker.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Sakura Sushi: Sushi combo (14 biter).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Delikatessen by Foodfighters: Aloo Gobi & Skrei – flaket skrei, crispy poteter, bakt blomkål og masalasaus. Toppet med cashew, granateple, koriander, lime.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Jai Hind: Lamb curry – lam i currysaus. Serveres med ris og salat.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Gamlaværket: Pannestekt skrei – med gulrotstuing, ovnsbakte jærpoteter og sauce vierge (smør, bacon, sjalottløk og kapers).

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Koko: Koko fried chicken – 3 stykker med stekt kylling med chips, coleslaw og sweet chili mayo dipp.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

Lille India: Kylling lahsuni tikka – marinert i yoghurt, hvitløk, grønnchili, krydder og urter. Serveres med ris, tikkasaus og salat.

Madugå (Eirik Halvorsen/Photo: Eirik Halvorsen - www.eir)

---