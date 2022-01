Sandnes-ordfører Stanley Wiraks (Ap) nyttårstale

Kjære alle sammen, Godt nytt år!

Vi har lagt bak oss nok et krevende år. Et krevende år for oss alle. Nå har vi levd under koronapandemien i snart to år. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange når jeg sier at heller ikke 2021 ble helt som vi hadde trodd. Og ved inngangen til et nytt år kjenner nok mange på den samme følelsen: At vi står foran enda en periode med usikkerhet. Det er kanskje viktigere enn noen gang å minne hverandre på at det er mye som går veldig godt. Vi har ikke klart å temme viruset helt ennå, men vi har heller ikke latt viruset temme oss! Deler av næringslivet har hatt det tøft, men er i ferd med å reise seg igjen. Arbeidsledigheten er på vei ned igjen og nye næringer har kommet til. Samtidig er usikkerheten fremdeles stor i enkelte bransjer. Jeg tenker spesielt mye på dere som jobber innen servering, hotell, reiseliv og innen kultur. Dere har virkelig fått en bredside, og jeg håper inderlig at hverdagen snart er tilbake for dere alle. Mange ønsker å bo i Sandnes. I løpet av de siste 35 årene har vi doblet byens befolkning. Vi blir 1000 flere innbyggere hvert år, og dette er den største veksten i Rogaland. Om lag en tredjedel av befolkningsveksten i Rogaland skjer i Sandnes. Dette er ikke tilfeldig. Vi er en attraktiv by. Den nye parken på Ruten har blitt virkelig godt tatt imot av befolkningen. Her har det yrt av liv på de fine dagene, på byfesten og ikke minst på Vinterland – som ble så godt mottatt at Sandnes ble kåret til «Årets juleby». På kort tid har byens nye samlingspunkt også tilført ny energi og giv til byen. Det er blitt et sted vi er stolte av - og der vi gleder oss til å treffe hverandre.

Et innbyggerinitiativ fra noen ønsker å flytte Forsand over til nabokommunen. Jeg håper innbyggerne i Forsand er fornøyd med å være en del av Sandnes. Fornøyd med de tjenestene de får. Sammen skal vi bygge den nye kommunen. Sammen skal vi videreutvikle arbeid og næring. Derfor håper jeg at grensereguleringen blir avvist. Vi har hatt tidenes idrettsløft de siste 10 årene. Avkastningen ser vi i form av yrende liv på idrettsanleggene – og på medaljene som idrettsutøverne våre har hentet hjem til byen. I løpet av 2021 fikk vi både VM-titler og ikke minst et OL-gull. Vi må fortsette å legge til rette for at flest mulig barn og unge kan være i aktivitet. I dag skulle vi ha hyllet våre fremste idrettsutøvere og mestre i nyttårsmottakelsen. Dessverre må vi avlyse også i år. Vi har også mye å glede oss til i det nye året. Landspeiderleir i Forsand, Blink, Tour De Fjords, Iron Man, Vinterland. Sammen skal vi skape liv og røre, og sammen skal vi fortsette å bygge byen. I løpet av året som er gått har jeg sett mye omtanke i Sandnes. Jeg har sett hvordan de frivillige har mobilisert og hjulpet til på vaksinesenteret. Hvordan lag og foreninger har bitt tennene sammen og stått på for å holde aktiviteten oppe tross restriksjoner og begrensninger. Jeg har sett mye godt humør, stå-på-vilje og pågangsmot. Jeg har også sett hvordan kommunens ansatte har stått på. Pandemien har satt et ekstra søkelys på de samfunnskritiske oppgavene kommunene utfører og på verdien av arbeidet til de ansatte. Forhåpentligvis blir en bivirkning av pandemien at alle verdsetter de viktige jobbene som gjøres innen helse, barnehage, skole og bydrift - og ser hvor sentrale disse er for at samfunnet går rundt. Tusen takk til dere alle! Samtidig er det enkelte som har det tøft. Som lever med frykt for smitte, som føler seg utenfor og føler seg helt alene. Helt siden mars 2020 har vi blitt lært opp til å redusere antall nærkontakter, holde avstand og til å isolere oss hvis vi må. Kanskje dette har bidratt til at vi har glemt av litt hvem vi var – og hvem vi er? Det er nå vi kan bety noe for hverandre. Øk antallet du har kontakt med - og øk frekvensen for kontakt. Ikke fysisk, men på telefon eller video. Spør naboen hvordan det går, ring litt oftere til bestemor og bestefar, ring til en bekjent du ikke har snakket med på en stund og til en person du vet holder seg mye alene. Vis ekstra omtanke for de yngste og de mest sårbare. Våg å bry deg, og våg å strekke ut en hjelpende hånd. Det koster så lite, men gir så mye. Dette er den 11. gangen jeg får holde nyttårstale. Jeg ønsker å takke byens befolkning for stå-på-viljen i året som er gått. Jeg ønsker også å takke varaordfører, kommunedirektør og kommunestyret for godt utført arbeid. Jeg ser frem til 2022 og til framtiden. Husk at den gode hverdagen vil komme tilbake igjen – vi kan bare ikke si helt nøyaktig når. Jeg velger å være optimist – og håper du er det du og.

