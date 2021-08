- Inspirasjon til neste generasjon

– Se, slik gjør du det, sier Nikolai Grønsund til RA.

Han viser med armene hvordan man går på ski. Armene skyter raskt langs siden. Det skal gå fort. Femåringen elsker ski og rulleski. Lørdag var han på Blinkfestivalen med lillesøsteren, mor, far, mormor og morfar.

– Vi er her for å inspirere neste generasjon, forteller pappa Stein Tore Grønsund og kikker bort på sønnen.

– Han er veldig interessert i rulleski. Han fikk et par rulleski til femårsdagen. Da var det rett ut og prøve, forteller pappa.

Familien bor på Figgjo.

– Det er en del flate partier langs Figgjoelva. Der er det fint å gå på rulleski. Vi går så mye vi kan. Vi er også mye på ski i Sirdal hvor svigerforeldrene mine har hytte, sier pappa Grønsund.

Utøverne, som er fra 15 nasjoner, mener rulleskianlegget i Melshei er det beste anlegget i verden for rulleski, forteller Blink-sjefen Odd Langhelle. (Arne Birkemo)

Pleier å få med seg Blinken

Blinkfestivalen er nok familien pleier å få med seg.

I fjor ble Blinkfestivalen arrangert uten publikum. I år var tilskuerne tilbake. Skifestivalen er også flyttet fra Sandnes sentrum til Melshei og Sandnes Sparebank Arena.

Flere av tilskuerne som var på plass lørdag synes det er flott løype, spesiallaget for ski og rulleski. Bedre for utøverne, men er enige om at det nok blir mer folkeliv om festivalen arrangeres i Sandnes sentrum. I Melshei blir publikum fraktet fram og tilbake i shuttlebusser fra en parkeringsplass på Håbafjell.

Det krever litt mer å delta på Blinkfestivalen. Derfor var det litt kortere køer på Kid Camp hvor barn og unge får prøve seg på rulleski. Koronapandemien og at alle tilskuere må hurtigteste seg eller vise grønt koronasertifikat for å komme inn på området.

En av de små som fikk prøve rulleski for første gang på Kid Camp var Julian Matre (2). Toåringen prøvde rulleski for første gang, sammen med storebror Casper. Det var uvant og vanskelig. Heldigvis var mamma Linda Reiersen bak og holdt.

– Jeg falt ikke, poengterte Julian.

Julian Matre (2) prøver seg på rulleski for første gang på Kid Camp. Det var godt å ha mamma Linda Reiersen som støtte. (Arne Birkemo)

Vil tilbake til sentrum

Daglig leder Odd Langhelle er fornøyd med gjennomføringen.

– Nå har vi søndagen igjen, men så langt har det gått veldig bra. Det har vært noen tusen tilskuere innom. Nøyaktig hvor mange vet vi ikke ennå. Været har vært bra og tilbakemeldingene fra utøverne er at rulleskianlegget i Melshei er det beste anlegget i verden på rulleski, sier Langhelle til RA.

Selv om det er fint å være i Melshei, ønsker Langhelle at Blinkfestivalen skal tilbake til Sandnes sentrum igjen.

– Det vil vi. Jeg tror mange andre også ønsker det, selv om det har sin skjerm å være i Melshei også.

Grunnen til at arrangementet ble flyttet fra sentrum var koronapandemien. Publikumstrykket i sentrum hadde blitt for mye.

– Når man har kohorter man må holde styr på, så begrenser det seg selv. Vi kan ikke bruke krefter på å holde folk borte og stenge av. Det blir feil. Vi håper å være tilbake i sentrum når verden blir mer normal, forhåpentligvis neste år, sier Langhelle.

Sjefen er også fornøyd med konsertene, med Morten Abel og Postgirobygget.

– Sandnes Sparebank Arena viste seg å være ypperlig for konserter. Det var fin lyd i fjellene.

Det var ikke stappfullt, men en del folk hadde tatt turen til Sandnes Sparebank Arena for å se på løpene. Neste år håper arrangøren å være tilbake i Sandnes sentrum. (Arne Birkemo)





Blinkfestivalen ble arrangert uten tilskuere i 2020. I år var publikum tilbake, til utøvernes glede. (Arne Birkemo)