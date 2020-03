Samler lokale gamere online

– Ingen andre gjorde det, så da gjorde vi det selv, sier Trond Ivan Nilsen som er fritidsleder på Bekkefaret bydelshus. Etter et discordmøte med andre spillerne tok de initiativ til å åpne og tilpasse discordserveren til alle gamere i Stavanger. På den måten kan spillere være sosiale, hjemme.

Bekkefaret bydelshus har hatt et e-spottilbud siden høsten 2019 som heter Brack gaming. Det består av et rom med fire gaming-PCer, og tre aktive lag som bruker rommet til trening. Nå som ungdommene ikke kan samles fysisk lengre, ønsker fritidsklubben å legge til rette for sosial spilling via Discord.

– Vi har nettopp etablert serveren og har sett en jevn strøm av spillere som har koblet seg på, forteller Nilsen. Framover planlegger vi turneringer og andre arrangement for de som er en del av nettverket.

Discord – åpen chat og møtested for gamere

Discord er en tjeneste som lar folk chatte med venner når en spiller dataspill. Tjenesten er gratis og fungerer på PC, mobil og nettbrett. Litt som på sosiale medier lar Discord brukerne kommunisere via tekst, tale eller video.

Spillene som spilles er såkalte battle royale games som Fortnite og Counter-Strike (CS-GO). Dette er online lagspill der en må samarbeide for å overleve, eller vinne. Her er kommunikasjon og samspill helt sentralt.

Mer enn bare gaming

Discord fungerer også som en møteplass for ungdom. Her deles memes, quizer, filmer og annen underholdning.

– Vi ser discord er et sted der ungdom oppholder seg, chatter med venner og deler morsomme memes. Nå som koronaviruset tvinger oss til å holde avstand, tror vi dette er en god arena for ungdom å møtes digitalt, sier Nilsen.

Slik kobler du deg på:

Har du en ungdom i hus som vil koble seg på? Om de ikke allerede har en discordkonto, kan dette lages her: https://discordapp.com/login

Når kontoen er på plass bruker de denne invitasjonen for å komme inn på serveren: https://discord.gg/kMdFWzu