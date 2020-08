Det bekrefter Eiterjord overfor Rosenkilden.

Eiterjord slutter formelt i stillingen 1. oktober.

– For oss er dette i første rekke et valg om livsstil, og de å komme nærmere gode friluftsområder både vinter og sommer. Både jeg og ektefellen har allerede fått oss jobb på Lillehammer, og jeg kommer til å fortsette i vegvesenet, sier Eiterjord.

Gunnar Eiterjord var samferdselssjef i Rogaland fylke gjennom flere år før han overtok som prosjektleder for Ryfast. Han overtok senere også prosjektledelsen for Rogfast – et prosjekt som det har vært mye bråk om det siste året og som foreløpig venter på en ny avklaring i Stortinget.

Eiterjord sier at beslutningen om å flytte ikke har sammenheng med all uroen rundt Rogfast.

– Noen ganger tar man et valg, og vi ønsket en forandring. Jeg kommer til å savne dyktige medarbeidere i Rogaland, og forsåvidt også andre ting, men vi har syslet med slike planer i en periode og gleder oss til å dra til Lillehammer, sier Eiterjord.

