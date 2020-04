Når Ryfast åpnes 22. april klokken 14.15, blir det gjort digitalt via video. Det er første gang det skjer i Norge.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner nemlig veiprosjektet fra kontorstolen sin i hovedstaden.

Ordførerne i Stavanger og Strand, fylkesordfører og Statens vegvesen deltar sammen med ministeren. Prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, vil være den eneste som vil være til stede på den nye veien.

Fullverdig åpning

– Det er veldig morsomt å få være med på den første digitale veiåpningen i Norge. I disse spesielle tider har vi sett hvordan folk finner kreative løsninger på utfordringer vi tidligere ikke visste vi hadde. Her har Statens vegvesen fått til en fullverdig åpning uten at vi møtes. Det er viktig for oss å åpne veien for bilistene når den er klar til bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Åpningen sendes direkte på Facebook-sidene til Samferdselsdepartementet og prosjektsiden til Ryfast, i tillegg til ulike medier. Sendingene starter klokken 14.15 og selve veien skal åpnes cirka 14.45.

– Dette er en stor og viktig dag for oss alle. 9. november 2012 tok daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, første spadetak på prosjektet. Det har vært et komplekst prosjekt som inneholder viktige vegforbindelser for Stavanger by, og fastlandsforbindelsen til Ryfast. Det er en formidabel jobb som er gjennomført av våre entreprenører og rådgivere under ledelse av en kompetent byggherreorganisasjon, sier direktør, utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Norges største veiprosjekt

Ryfast-prosjektet er Norges største veiprosjekt. Dermed åpner også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen 22. april, som de to siste tunnelene i Rygast-prosjektet.

– Jeg gleder meg stort over at vi endelig får åpnet de siste tunnelene. Dette fører til en bedre reisehverdag for folk og næringsliv i og rundt Stavanger. Med gjennomgangstrafikken i tunnel, blir veitilbudet forbedret også for dem på reise langs E39, sier Hareide.

Det vil ikke være bompengeinnkreving fra oppstarten fordi testingen av innkrevingsutstyret er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det er usikkert når dette er på plass.

