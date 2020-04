Russens advokat anbefaler ikke massesøksmål etter avlyst treff

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen opplyste først ifølge NRK at 500 russ stilte seg bak et krav om tilbakebetaling, noe som var nok til at det kunne settes i gang en rettslig prosess.

Men ifølge Stavanger Aftenblad mener nå advokaten at så godt som alle kan kreve pengene sine tilbake via kreditt- eller betalingskortet billetten ble kjøpt med.

– Å reise et søksmål krever penger, mye organisering og tar tid. Dessuten skal man ikke belaste rettsapparatet unødvendig selv i de tilfeller man mener å ha retten på sin side. Det er det bare advokatene som tjener på, sier advokaten.

Etter finansavtaleloven kan en forbruker holde kredittkortselskap ansvarlig for manglende levering fra arrangørens side, og dette praktiseres også av mange banker ved bruk av debetkort, skriver Aftenbladet.

Landstreff Stavanger har blitt arrangert 33 ganger, men er i år avlyst på grunn av koronasituasjonen.

(©NTB)