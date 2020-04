95 prosent skal allerede ha fått refundert pengene for alle tilleggsprodukter som er bestilt. De siste fem prosentene skal få pengene utbetalt av Ticketmaster denne uken, skriver Stavanger Aftenblad.

Enda mer interessant er det nok hvorvidt russen får refundert festivalbillettene.

Landstreffet har de siste ukene arbeidet opp mot blant andre egen bankforbindelse, Kulturrådet, Forbrukerrådet og Norske Konsertarrangører, heter det i en pressemelding onsdag. Foreløpig er det ikke lansert noen støtte- eller kompensasjonsordning for festivaler som arrangeres fra og med 1. mai til 15. juni. Detter er perioden regjeringen har besluttet vil være stengt for denne type arrangementer.

LEDER: Russen og jussen

– Vi har uansett konkludert med at en form for refusjonsordning må være et av alternativene, og vi jobber med at denne skal bli så god som mulig. Dette alternativet kommer i tillegg til de tidligere presenterte alternativene, og man vil få mulighet til å omgjøre valget man allerede har tatt, skriver Landstreff Stavanger videre.