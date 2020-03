– Dette er jo satt på spissen, men forslagene er ikke helt usannsynlige. Akkurat nå tror jeg alt kan skje, sier Bjerga til RA.

Store deler av Norge er stengt på grunn av koronaviruset som herjer over hele landet.

Skoler er stengt, folk jobber hjemmefra eller permitteres og de aller fleste holder seg hjemme.

Hva med 17. mai? Blir det noe feiring?

Komiker Rune Bjerga kommer med elleve forslag til hvordan årets feiring kan gjennomføres.

Stavanger-komikeren mener det må være lov å spøke med koronaviruset. At vi må ha en balanse, og kunne humre litt i sofaen på hver vår tue.

– Man må ha en balanse. Mange sitter med sikkerhetsbeltet fastspent hjemme og holder seg fast - og det forstår jeg godt. For dem i risikogruppen er situasjonen meget alvorlig. Korona er alvorlig for mange, men det må være lov å ha litt glimt i øyet, sier Bjerga.

Bjergas 11. punkter:

1: 17 mai-salutt: Alle går ut på egen terrasse/balkong kl: 07:00 og skriker PANG i en plastikkpose. (For å unngå smittefare)

2: Hver kommune gir dispensasjon til at 1 korpsmedlem (Ikke nybegynner med streng) har tillatelse til å gå rundt i hver sin bydel og spille «Ja vil elsker dette landet» på blokkfløyte. også den i pose for å unngå smitte.

3: Helium-ballong-selgere: Det er lov å selge ballong - men ikke kjøpe ballong fysisk. Kun via vipps. Og da må selgeren filme og legge ut på 17mai.helium.ballong.com at han/hun slipper ballongen opp i luften og deretter sende film til barnets foreldre slik at barna kan se på pengene som går opp i luften.

4: Isbilen får lov til å kjøre rundt i gatene, men kun for å spille Norge Rundt-melodien. Ikke selge is.

5: 17 mai-talene: Det er lov å tale, men det er ikke lov å høre på.

6: Barnetog: Kun 1 elev fra hver barneskole har lov å gå i barnetoget. Avstand skal være 1,2 km til neste elev. Det er ikke lov å se på. Heller ikke rope «HURRA» mot barnet fra terrasser, balkong og vindu da dette kan medføre smittefare.

7: Folketog: Det er i år kun lov å delta med droner. Mennesker skal ikke gå i folketog. Det er ikke lov å se på.

8: Russetog. Det er lov å kjøre bussene som er påkostet med mer enn 1 million i russetoget i år, men russen selv kan ikke delta. Avstanden mellom bussene skal være 1 time. Det er heller ikke her lov å se på. Russen har kun lov å feste via Skype ol. etter at leksene er gjort.

9: Det er ikke lov å gå i bunad i sympati med de som hadde levert bunaden inn for å sy den inn/ut, og ikke får den til 17 mai på grunn av corona-stengte systuer.

10: 17 mai sendingene på Nrk og TV 2 vil bli erstattet med «Coronatesting på Færøyene minutt for minutt».

11: Potet/sekkeløp: Det er kun lov å hoppe i sekk på egen eiendom - uten potet. Dette på grunn av smittefaren om man ramler, poteten ruller ut i offentlig gate - en tilfeldig forbipasserende hund tar den i munnen - går hjem til eieren - og eieren tar på poteten. Og da blir smittet.

Ha en riktig god feiring!