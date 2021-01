Kulturminnefondet har bevilget Kr 45.000 til restaureringen av bussen «Gange Rolv» fra 1962. Tilskudd skal brukes til drivlinje, motor, bremser, drivstofflinje, foldedør, verktøyskap, stigtrinnsmodul, og batterikasse, lakkere bussen, montere vinduer, legge gulv, reparere seter, og montere utvendige detaljer, skriver Kulturminnefondet i en pressemelding.

Karosseriet er bygd i Søgne på et Mercedes-understell, og var fra 1962 til 1970 i bruk til langkjøring av turister fra Stavanger til blant annet Italia, Spania og Tyskland. Den gikk da blant annet sammen med en tilsvarende buss, som var kalt Askeladden. Fra 1970 til 1990 gikk den i skole- og rutetrafikk på Varhaug, sør på Jæren.

LES OGSÅ: Speilblankt flere steder i Stavanger

Rullende kulturminne

Bussen har dermed lang norsk brukshistorie. Den har også kultur-, industri- og næringshistorisk verdi på grunn av det norskproduserte karosseriet, opplyser Kulturminnefondet.

Videre skal bussen brukes i allmennyttig virksomhet, da den blant annet skal brukes til å kjøre passasjerer til og fra kulturarrangementer i nærområdet.

I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at det er positivt at mye av arbeidet skal gjennomføres som dugnad, og at tiltakene skal utføres med materialer av tilsvarende kvalitet, dimensjon og detaljer som opprinnelig.

Det skal skiftes ut så lite som mulig, og kun der skadeomfanget gjør at det ikke kan gjenbrukes.

– Vi er glade for å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han mener dette er et viktig kulturminne og roser eierne for at de går videre i arbeidet med å redde det rullende kulturminnet.