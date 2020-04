– Leirbålet svarer på et urbehov i mennesket. Det gir varme og mat men aller mest er det noe å samles rundt. Leirbålet er et sosialt ritual. På samme måte svarer teatret på et urbehov for å uttrykke seg og for å dele disse utrykkene med andre. Men det er ikke like lett i den tiden vi befinner oss i nå, der vi er forhindret i å møtes og oppleve scenekunsten i tradisjonell form, skriver informasjonssjef Pernille Kaldestad i en e-post.

Premiere 27. april

Det ønsker derimot Rogaland Teater å gjøre noe med, og inviterer derfor til teater rundt «leirbålet».

Premieren er 27. april og stykket skal spilles fire dager i uken, to ganger om dagen fram til 14. mai.

Kun fem publikummere får se stykket om gangen, og hvor stykket skal spilles er hemmelig. Når man kjøper billett får man vite oppmøtestedet, før man blir guidet videre til spillestedet.

– For at teater skal oppstå trenger vi kun én skuespiller, én tilskuer og ett møtested – og teaterforestillingen kan begynne. I skjul for andres innsyn og store folkemengder inviterer vi deg med rundt vårt «leirbål», skriver Kaldestad, og siterer videre fra Henrik Ibsens dikt «Terje Vigen».



”Der bodde en underlig gråsprengt en

på den ytterste nøkne ø;-

- han gjorde visst intet menneske mén

hverken på land eller sjø”



– Ja, det er Henrik Ibsens berømte dikt «Terje Vigen». Men nei, det blir likevel ingen vanlig monolog!

Som publikum får du oppleve noe levende som foregår akkurat nå sammen med andre – og det er fremdeles vitalt i vår digitale tid, melder informasjonssjefen.

Første vers, og så?

Teateret tror mange kan diktets første vers, men at mange vil komme til kort dersom de blir utfordret til å resitere videre.

– Heldigvis, for det å resitere eller – verre – deklamere «Terje Vigen» er ingen oppgave for amatører. Derfor er Anders Dale nå klar til å gi publikum en flott gjenopplevelse av diktet som har så mye å fortelle, om dramatiske krigsår, handelsblokade og hungersnød, om stolthet og mot, om hevn, selvransakelse og tilgivelse, skriver teateret.

Sydvest og sjøstøvler

Anders Dale skal gi publikum en «Terje Vigen» det går an å ane konturene av i sydvest og sjøstøvler, ifølge teateret.

Her skal publikum få oppleve Terjes glede, sorg og sinne og de mange dramatiske hendelsene i diktet formidlet med nerve og personlig innlevelse.



– Grip sjansen – det er ikke ofte «den underlige gråsprengte» lar seg oppleve i sjøkanten, under åpen himmel og sammen med andre rundt «leirbålet», melder teateret, og oppfordrer samtidig til å huske fjellsko og godt tøy.

– I god Terje Vigen ånd blir det en litt kronglete og «strabasiøs» ferd til leirbålet i havkanten, melder Kaldestad.

