Rogaland fylkeskommune valgte Altibox i anbudskonkurranse

Altibox Bedrift er valgt som leverandør til Rogaland fylkeskommune og skal de neste fem årene levere og drifte nærmere 100 bredbåndslinjer for datatrafikk og internettjenester på eksisterende og nye lokasjoner. Avtalen har en opsjon på ytterligere 2 år og har en verdi på mellom 20 og 30 millioner kroner.

– Altibox er en fremoverlent og spennende lokal aktør som vi ser frem til å samarbeide med. Det er betryggende å ha en aktør på laget som er framtidsrettet og som vi vet kan innfri kapasitetskravene i årene som kommer, sier avdelingssjef for digital utvikling, Svein Vathne i Rogaland fylkeskommune.

– Vi er helt klart stolte, men samtidig ydmyke når Rogaland fylkeskommune gir oss denne tilliten, sier Stian Røisland, direktør i Altibox Bedrift.

Leveransen går fra Etne i nord til Hauge i Dalane i sør og skal i all hovedsak være på plass før skolestart.

– For å kunne levere forventet kvalitet til avtalt tid er det trygt å vite at vi har en organisasjon og et partnernettverk med lokale helter i ryggen som er både dyktige og tilgjengelige, og hvor det i løpet av to hektiske sommermåneder skal graves, legges fiber og installeres over et stort geografisk område, fortsetter Stian Røisland.

Avtalen med Rogaland fylkeskommune forsterker Altibox Bedrift sin posisjon inn mot offentlig sektor. Sammen med et landsdekkende partnernettverk med nærhet til kunden har Altibox Bedrift tatt en tydelig infrastrukturposisjon hvor en offensiv utbyggingsstrategi nå gir resultater.