Rogaland får millionbeløp for å få flere tilbake i arbeid

I en pressemelding fra regjeringen opplyses det at landets fylker får 906 millioner kroner for å få flere tilbake i jobb etter koronapandemien.

– Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland i kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Pengene er nå fordelt mellom fylkene og de forskjellige tiltakene, og Rogaland fåår 79,2 millioner kroner. Flere av tiltakene er rettet mot lærlinger.

– Flest mulig må fullføre utdanningen sin slik at de står bedre rustet i tiden framover. Spesielt viktig er det at vi satser på lærlingene, der nesten 1500 av dem fortsatt er permitterte. Dette er kompetanse vi må ta vare på og som vi trenger i fremtiden, sier Almeland.

Midlene er en del av de 1,6 milliarder kronene regjeringen bruker på skole, utdanning og forskning over Kunnskapsdepartementets budsjett i forbindelse med koronasituasjonen.

Over 55 millioner kroner går til studieplasser ved fagskolene og 46 millioner kroner gis slik at flere kan få tatt fagbrev på jobb.

Permitterte får ta utdanning

Viderer i pressmeldingen opplyses det at tidligere i år forlenget regjeringen dagpengereglene slik at permitterte og arbeidsledige kan bruke ut 2020 til kompetanseheving. Det betyr at de som mottar dagpenger får pengene sine selv om de deltar på kurs eller utdanning.

Om tiltakene