Rødt-politiker Kjersti Dybvig har meldt seg ut av Rødt Stavanger og inn i SV.

– Vi er lei oss for å miste Kjerstis kapasitet, men ønsker henne lykke til i SV, og ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med henne i flertallskoalisjonen i Stavanger, sier Pål Asle Pettersen, styrelder i Rødt Stavanger i en pressemelding onsdag.

Til RA sier Pettersen at han ikke kan kommentere saken ytterligere.

– Helt udramatisk

I en tekstmelding til RA skriver Dybvig: «Det er helt udramatisk, og jeg har ingen kommentar».

Gruppeleder i SV, Eirik Faret Sakariassen ønsker Dybvig velkommen til kommunestyregruppen.

– Hun er en veldig dyktig folkevalgt og jeg er trygg på at hun vil representere SV på en utmerket måte, sier Faret Sakariassen i en pressemelding fra SV.

Overrasket

– Det var overraskende da jeg fikk vite om det. Jeg fikk vite det for noen dager siden, sier Faret Sakariassen til RA.

– Slik jeg oppfatter det er dette en personlig beslutning, og at det fortsatt er en god realsjon mellom SV og Rødt og mellom hun og Rødt, sier Faret Sakariassen, som legger til at han ser fram til å jobbe mer med Dybvig i sitt parti.

SV-gruppelederen er glad for at Dybvig velger å være en formalisert del av posisjonen, og at hun ikke blir en uavhengig representant.

