Røde Kors i Sandnes og Stavanger starter Telefonvenn

I en pressemelding opplyser Røde Kors i Stavanger og Sandnes at de tar grep for å gi folk en ekstra mulighet for kontakt. Helsekrisen vi nå opplever rammer både fysisk og psykisk, blant annet fordi muligheten for sosial omgang er redusert. Omtrent 50 frivillige stiller opp og etablerer tilbudet Telefonvenn.

Ordningen er på plass fra og med i dag, og telfonnummer 512 10 590 kan ringes hver dag mellom klokken 11.00 og 20.00.

– Dette er ikke et krise/helse-tilbud, men en åpning for medmenneskelig kontakt og samtale i en krevende tid, understreker Grethe Stødle, leder i Stavanger Røde Kors Omsorg, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Too Good to Go har utvidet tilbudet

Tilpasser de ordinære aktivitetene

Videre står det at Røde Kors har de siste ukene tilpasset de ordinære aktivitetene slik at verken deltakere eller frivillige utsettes for ekstra smittefare. Blant annet er besøksvennene avskåret fra besøk, og det opplyses at de holder kontakt med sine via telefon. I tillegg er digital leksehjelp utvidet til å gjelde alle dager og hjelpekorpset stiller mannskapsbil med sjåfør fra klokken 08.00 til 22.00 hver dag på Stavanger legevakt.

– Også på en rekke andre aktivitetsområder etableres det nå alternative løsninger, står det i pressemeldingen.

Leder for omsorg i Sandnes Røde Kors, Marianne Haaland, forteller at på en rekke områder erstattes deres vanlige tiltak av digitale tilbud.

– Et stort antall unge fra hele Rogaland har allerede tatt i bruk Røde Kors sitt hjelpelinjetilbud for barn og unge, Kors på Halsen, sier hun i pressemeldingen.

Røde Kors-foreningene i Stavanger og Sandnes har i alt vel 1000 frivillige som stiller opp i den dugnaden som må til i denne spesielle situasjonen.