Retten sa nei til å stanse vindkraftutbygging i Sandnes

Ifølge Stavanger Aftenblad kom kjennelsen fra Jæren tingrett fredag. Den er på 60 sider.

Motvind Norge må betale Vardafjellet Vindkraft 1,27 millioner kroner i sakskostnader, og i tillegg må organisasjonen betale staten ved Olje- og energidepartementet drøyt 93.000 kroner i sakskostnader.

Ledelsen i Motvind opplyser at de vil komme med nærmere kommentarer etter å ha gått gjennom kjennelsen.

– Vi må drøfte avgjørelsen med klientene, men mye tyder på at den blir anket. Det er eneste måten å redde miljøet på. Etterpå er det for sent, skriver advokat John Christian Elden, som har vært rettslig medhjelper for Motvind, til NTB.

Omstridt i flere år

Striden om vindkraftverket har rast i flere år og toppet seg i fjor høst. Da klaget Sandnes kommune på konsesjonsvedtaket og hevdet at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

Retten slår fast at forvaltningsvedtakene er gyldige. Norsk Vindkraftforening (Norwea) mener kjennelsen danner en viktig presedens ikke bare for vindkraftutbyggere, men for alle næringslivsaktører i Norge.

– Hvis slike forføyninger skulle vinne fram, ville det skapt stor usikkerhet om hva slags rammevilkår man egentlig opererer under, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.