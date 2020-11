Rekordstart på julehandelen

– Dette er et resultat av de enorme verdiene vi får av den midlertidige grensehandelsstoppen, stopp i tjenestekonsumet og at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Flere i butikkene

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at de fysiske butikkene har hatt en samlet vekst på 8 prosent de tre første ukene av november.

Butikkene innen hus og hjem har hatt størst omsetningsøkning med 44 prosent.

− Resultatene tyder på at vi i år bruker ekstra mye på å gjøre det koselig i hus og hjem til jul, sier Andersen.

