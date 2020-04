I dag ble søker tallene fra Samordna opptak offentliggjort, og det er hyggelig lesning for Universitetet i Stavanger (UiS).

Rekordmange vil studere ved universitetet viser årets søkertall, med oppgang både i det nasjonale, internasjonale og lokale opptaket, opplyser UiS i en pressemelding fredag morgen.

– Dette er fantastiske nyheter for UiS, og vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Det viser at UiS er et attraktivt universitet både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har gode fagmiljøer og samfunnsaktuelle utdanninger som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS.

6366 primærsøkere

6366 primærsøkere har UiS som førstevalg i år i det nasjonale opptaket, Samordna opptak, en økning på 5,4 prosent fra i fjor.

Det er den høyeste søkningen til grunnutdanningene ved UiS noensinne. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

Hele 3525 primærsøkere kjemper om 261 studieplasser i det rekordstore internasjonale opptaket ved UiS, en økning på 34 prosent.

Det lokale opptaket ved UiS, som omfatter toårige masterutdanninger og videreutdanninger, har sitt nest beste år med 5 905 primærsøkere, en oppgang på tre prosent.

Mest søkt: Helse, psykologi, økonomi og språk

Helse, psykologi og økonomi er de mest søkte utdanningene ved UiS i Samordna opptak.

Som tidligere år er det sykepleieutdanningen som topper søkerlisten, med over 800 primærsøkere. Også paramedisinutdanningen, som var nytt studietilbud i fjor, har fortsatt høye søkertall.

– De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse, sier Fitjar.

Den nye bachelorutdanningen i psykologi er det nest mest søkte studiet ved UiS. På landsbasis er psykologistudiet ved UiS det åttende mest søkte studieprogrammet i primærsøkere per studieplass uansett studieretning.

– Psykologistudiet er et viktig tilskudd til våre samfunnsvitenskapelige utdanninger, og det er godt å se at studiet er etterspurt i samfunnet. Vi håper på sikt å kunne øke antall studieplasser, for å svare på samfunnets behov for kandidater med psykologikompetanse, sier Fitjar.

Økonomi, administrasjon og språk

Etter psykologistudiet følger bachelor i økonomi og administrasjon, som har rekordsøkning i år.

Utdanningen med størst økning i prosent er bachelor i engelsk språk og litteratur, som har en oppgang på over 120 prosent. Andre lærerrelaterte utdanninger med økning i søkertall er toårig masterutdanning i spesialpedagogikk og samlingsbasert videreutdanning i praktisk pedagogikk (PPU).



Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS. Foto: UiS



Fra olje til energi - gir økning

Antallet søkere til energiutdanningene ved UiS øker i år med 32 prosent til bachelor- og femårige masterutdanninger, og med 15 prosent til de toårige masterutdanningene i det internasjonale opptaket.

For de nasjonale søkerne til toårige masterutdanninger i energi er det imidlertid en nedgang på 25 prosent.

– UiS har jobbet med omstilling av de petroleumsrettede utdanningene til å omfatte alle typer energi. Studentene på disse utdanningene kan i framtiden bidra med konkrete løsninger uavhengig av energikilde. Jeg gleder meg også over gode tall for flere fornybar- og miljøstudier, sier prorektor Fitjar.

Populært med data

Data fortsetter å være populært, og det merkes på søkertallene til datautdanningene med oppgang både i Samordna opptak, lokalt opptak og fra internasjonale søkere. Størst er økningen i internasjonalt opptak med 37 prosent flere søkere.

– UiS har satset på datautdanninger de siste årene og har fem masterutdanninger, der studentene lærer alt fra robotteknologi til sikre datasystemer og beregning av store datamengder. Datakompetanse trengs på stadig flere områder i samfunnet, også innenfor helseteknologi. Vi ser også at datastudenter ofte får jobb før de er ferdige med utdanningen, slår Fitjar fast.

