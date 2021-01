Rekordmange nye smittetilfeller i Sola kommune

Det skriver Sola kommune i en pressemelding første nyttårsdag.

– Situasjonen er alvorlig og krever innsats. Jule- og nyttårsfeiringen er definitivt over. Vi er tilbake i hverdagen. Nå må alle igjen gjøre en ekstrainnsats for å begrense smittespredningen. Jeg vet at folk er leie av å høre om dugnad, men situasjonen er alvorlig og krevende. Ved inngangen til et nytt år er vi dessverre forberedt på høye smittetall også de neste dagene, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Selv om mange av de nye smittetilfellene er nærkontakter, og kommer fra tidligere kjente smittetilfeller, understreker ordføreren at antallet nærkontakter vi omgås de neste ukene må ned.

– Vær observant på symptomer, hold deg hjemme hvis du er syk og ha veldig lav terskel for testing. Etter smitteutbruddet etter gudstjenesten i Ræge kirke 1. juledag er det sendt prøve til FHI for å fastslå eventuell virusmutant-variant. Vi vet ikke når vi får svar på dette, sier Slethei.

Kirkegjengere i karantene

Videre i pressemeldingen opplyser kommunen at alle som var til stede på gudstjenesten 1. juledag i Ræge kirke er satt i karantene etter at over 20 deltakere på gudstjenesten hittil er påvist smittet.

Torsdag 31. desember testet åtte nye publikummere fra gudstjenesten positivt. Som følge av det høye antallet smittetilfeller, er det bestemt i samråd med FHI at alle som var i Ræge kirke 1. juledag skal i karantene i ti dager etter gudstjenesten. De berørte har fått beskjed av smittesporingsteamet.

– Per nå er det ikke smitte blant publikum på gudstjenestene juleaften, men alle oppfordres likevel om å ta en test, og skal være i karantene til de har fått negativt testsvar, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen i Sola.

Smittetilfeller på Sola sykehjem

Sola kommune skriver at en ansatt ved Sola sykehjem fikk påvist smitte tidligere denne uka. To beboere som var nærkontakter har testet positivt.

– Avdelingen var i utgangspunktet isolert. Flere ansatte er i karantene, og sykehjemmet følger opp. Den aktuelle avdelingen er lokalisert for seg selv grunnet ombygging, så andre avdelinger på Sola sykehjem er ikke berørte av situasjonen, skriver kommunen.

Videre er det meldt sju positive nærkontakter i løpet av nyttårsaften. Alle disse har kjent smittevei. Det ene tilfellet knytter seg til en barnehage i kommunen, og en avdeling med ansatte og barn er i karantene.

I tillegg er tre smittede fra den tidligere omtalte riggen på Gudrun-feltet i Nordsjøen transportert inn og registrert til isolasjon i Sola i løpet av døgnet.