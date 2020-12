Rekord i Stavanger: 44 nye smittede

Stavanger fortsetter med et høyt antall koronasmittede. Lørdag ble det registrert 44 nye smittede. Den forrige negative rekorden var på julaften, med 35 nyregistrerte smittetilfeller.

Fordelt på aldersgrupper:

0-10 år: 10 personer

10-20: 8 personer

20-30: 8 personer

30-40: 7 personer

40-50: 7 personer

50-60: 2 personer

60-70: 2 personer

30 er nærkontakter, 12 har usikker smittekilde og 2 har ukjent smittekilde, melder Stavanger kommune.

I tallet 44 ligger også prøver som ble tatt 1. juledag som på grunn av høytiden først ble fraktet til laboratoriet og analysert 2. juledag.



- Selv om tallet er høyt, er nesten alle kjente nærkontakter og prøver som var ventet. Nå må vi se om tallet vil fortsette å stige, eller om det vil gå noe ned de neste par dagene. Disse nye positive har vært i karantene, og har ikke selv laget nye nærkontakter. Det avgjørende framover er om vi får flere ukjente, eller andre tegn på at smitten har spredt seg. Vi håper at smitten begrenser seg til familie- og husstandsmedlemmer som har vært tett sammen, sier smittevernoverlege Runar Johannessen til kommunens hjemmeside.

Lørdag meldte Sandnes kommune om at en kvinne i 20-årene var smittet via nærkontakt. Søndag ble det registrert to nye smittede i Sandnes, en kvinne i 40-årene via nærkontakt og en kvinne i 60-årene. For sistnevnte pågår det fremdeles smittesporing.

To personer er innlagt på Stavanger universitetssjukehus med koronainfeksjon.

