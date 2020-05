– Det som kanskje er den viktigste gladnyheten for mange, er at det er mulig for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Rådet gjelder fra i dag, fredag 15. mai.

Dette er anbefalingen selv om mange besteforeldre tilhører en gruppe med lett forhøyet risiko ved koronasmitte, sa hun videre.

Solberg understreket imidlertid at man må foreta individuelle vurderinger, dersom man har en klart forhøyet risiko ved koronasmitte.

Råd for eldre

Folkehelseinstituttet la fredag ut oppdaterte råd om hvordan folk i ulike risikogrupper skal forholde seg. De er basert på kunnskapen man har om hvem som er i fare for å bli alvorlig syk, både fra Norge og utlandet, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi har vanligvis snakket om personer som har høyere risiko for å få alvorlig konsekvenser av covid-19. Nå er denne gruppen delt i to, de med høy og moderat risiko og så er det de med lav risiko, sier han til NTB.

Kort fortalt er det nå slik at alle som er under 80 år og ikke har noen andre sykdommer, har lav risiko («lett økt risiko»).

– Så lenge det er lite smitte i samfunnet og alle er friske, anser vi det som trygt at alle under 80 år kan være sammen, sier Guldvog.

– Jeg kan ikke gi noen garanti for hvordan dette er i juli, advarer han, og påpeker at det også kan komme lokale utbrudd som vil føre til at eldre må være mer forsiktige.

Moderat risiko – egen vurdering

For de med høy eller moderat risiko må det gjøres individuelle vurderinger om det er lurt å samle storfamilien eller reise på ferier. Det gjelder de som er:

* Over 80 år

* Over 65 år med minst én annen sykdom, for eksempel hjertesykdom eller diabetes

* Over 50 år og minst to sykdommer

Det betyr ikke at alle i disse kategoriene må isolere seg hele sommeren, men det kan være lurt at folk i denne kategorien begrenser antallet de har nær kontakt med.

Guldvog påpeker at hvis en familie med barn har vært et sted for seg selv i 14 dager, uten å møte andre, er risikoen for at de har med seg smitte svært lav. Dermed kan de besøke besteforeldrene, selv om de har litt høyere risiko. Om besteforeldrene er over 80 år, bør man skjerme dem mer og unngå klemmer, og følge rådene om å vaske hendene og holde avstand.

Pensjonistturer ok

Helsemyndighetene gir også klarsignal til gruppereiser for pensjonister med buss.

– Hvis du er frisk og under 80 år, kan du delta på dette. Men hvis smittesituasjonen forverrer seg, vil jeg fraråde det, sier Guldvog.

Han understreker at reiseselskapene må forholde seg til rådene for transport: At det er en meters avstand mellom de reisende, at det er mulig å vaske eller sprite hendene og at det er et begrenset antall reisende på bussen.

