Dette gjelder hvis man kan bevise at karantenereglene følges - at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

Dermed kan folk som ikke har fast bosted i Norge, men som vil oppholde seg i landet, slippe opphold på karantenehotell. De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager.

Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.

Forslaget fra regjeringen sendes ut onsdag med 48 timers høringsfrist.

De viktige endringene:

* Karantene for tilreisende til Norge kan gjennomføres på egnet sted med eget kjøkken og bad. Det er ikke lenger krav om spesielle karantenehoteller for dem som ikke eier bolig.

* Det blir sendt sms før jul om karantene til alle med utenlandske mobiler i landet. Meldingen er på eget språk.

* Sms til alle norske mobiler som befinner seg i utlandet i julen, og en sms etter jul til de samme mottakerne for å minne om karantenereglene nå de kommer tilbake.

* En egen tiltaksplan for blant annet karantenehoteller for mellom 3.000-4.000 sesongarbeidere som kommer til landet under lofotfisket.

* Et digitalt system for reiseregistrering for å bedre smittekontrollen inn i landet med blant annet kontaktopplysning og karantenested. Vil gjelde fra 1. januar.

* Butikker får ikke utvidet åpningstid før jul av smittevernhensyn.

Må registrere seg

Alle som vil reise inn til Norge må registrere personopplysningene sine i en smitteverndatabase regjeringen har opprettet.

Regjeringen jobber med å etablere et digitalt system for å registrere reisende inn til Norge for å bedre smittekontrollen. Systemet skal etter planen tas bruk fra 1. januar.

– Alle som ønsker å komme til Norge, må registrere blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle, også norske statsborgere, skal registrere seg i dette systemet, sa justisminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Det kommer til å ha veldig stor betydning for helsesektoren når det gjelde smittevern og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben de har med å ettergå brudd på karantenebestemmelsene, sier justisministeren.

