Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene kan nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse nødrespiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sier statsminister Erna Solberg (H).

Idé fra oljegründer

Ideen til nødrespiratoren kom fra Eivind Gransæther, som er ingeniør og gründer i olje- og gassbransjen i Stavanger. 12. mars tok han kontakt med FFI.

Ifølge Solberg skal respiratoren lages i Kristiansand, og produksjonen kan begynne allerede i midten av april.

– Dette viser hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Her har ulike miljøer funnet sammen og brukt kompetansen sin på nye måter. Vi ønsker velkommen alle initiativ og kreative forslag som kan sikre god behandling til alle.

LES OGSÅ: Dette er de 20 nye koronatiltakene i Stavanger

Stor bestilling

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både gjøre det vi kan for å slå ned viruset og samtidig jobbe for å øke kapasiteten til helsetjenesten hvis mange blir syke samtidig, sier Solberg.

Regjeringen garanterer for finansiering av prosjektet og har bestilt 1.000 nødrespiratorer.

– Norge kommer nok ikke til å trenge alle disse selv, sier statsminister Solberg, som mener Norge dermed kan bidra internasjonalt.

LES OGSÅ: Får treningshjelp via mobil: – Et godt alternativ i disse dager

Innen 1. juni

Tore Lærdal, konsernsjef i Laerdal Medical, opplyser at respiratorene skal leveres innen 1. juni. Han demonstrerte via videolink fra Stavanger hvordan den virker.

– Her er det gjort så enkelt som mulig, forklarer han.

Blant annet er tanken at nødrespiratoren skal være mulig å hente fram raskt, samt at den skal kunne brukes også av andre enn dem som jobber på intensivavdelingene til vanlig. Det skal også være mulig å lære opp grupper av personell for å assistere i behandling av pasienter, ifølge Lærdal.

Konsernsjefen forteller RA at han på mye i løpet av 45 år i bedriften, men at dette er helt spesielt.

– I løpet av to-tre uker har vi gått fra et behov og en ide, til å ha et fungerende produkt og det er helt fantastisk, sier han.

– Jeg tror dugnadsbegrepet får ekstra innhold når behovet er så prekært, og når vi føler at vi har kritisk kompetanse for å få til noe. Vi har ikke hatt all kompetansen, og da viser samarbeidspartnere at de har samme motivasjon. Det er håpet og troen på at vi skulle gjøre en forskjell som har muliggjort dette prosjektet, legger han til.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Uker fram i tid før vi kan slippe opp

Enklere respirator

I en pressemelding fra Laerdal Medical skrives det at produktet er basert på Laerdal’s kjente puste-ballong. Det kan levere 100% oxygenanriket luft, har ventiler og alarmer som sikrer mot for høyt trykk, samt en ventil som kan stilles inn på ønsket mottrykk ved slutten av pasientens utånding for bedre lungefunksjon. En elektronisk drevet step-motor sørger for at en «kunstig hånd» klemmer sammen Laerdal-ballongen slik at den leverer eksakt ønsket pustevolum og pustetakt.

Kjell Kaisen er seksjonsoverlege ved intensiven på Stavanger universitetssjukehus, og han har bidratt med faglige råd under utviklingen av produktet. Han forteller RA at nød-respirataorene er enklere enn den vanlige respiratoren.

– Vi vil bruke overvåkningsutstyr og personell som gjør at det er trygt å bruke den, sier han.

Han er imonert over at samarbeidspartene har klart å samle seg og møtes for å få fram et produkt så raskt.

– Nå gjenstår noen justeringer, tester og godkjenninger, men jeg må si at jeg er imponert. Det er kjekt å ha fått bidra med noen råd, sier Kaisen til RA.

Seksjonsoverlegen mener at selv om sykehusene har stått på i lang tid for å lage gode planer og bestille nok utstyr, så er det fortsatt en reell fare for at det ikke er nok utstyr, heller ikke respiratorer, når toppen av pandemien kommer.

– Faren er reell, og nå har vi altså fått en veldig god økning i beredskapen vi trenger, sier Kaisen.