– Kompensasjonsordningen ble innført som et midlertidig tiltak tilpasset en situasjon hvor store deler av Norge ble stengt ned. Det er mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen ut august. Deretter avsluttes ordningen i tråd med Stortingets vedtak, sier Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv.

Totalt var det estimert at opp mot 50 milliarder kroner skulle bli betalt ut i kontantstøtte til bedrifter som var hardt rammet av koronakrisen. Men utbetalingene har vært betydelig mindre enn først antatt. I et brev til Stortinget skriver finansministeren at det trolig skyldes at aktiviteten har tatt seg raskere opp enn fryktet i mars.

LES OGSÅ: Én av fem bedrifter i Rogaland planlegger oppsigelser (+)

Sanner sier at regjeringen nå løpende vurderer målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet, og for å få folk tilbake i jobb.

Fristen for å søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Tallene viser at det ble utbetalt 1,7 milliarder for mars, 2 milliarder for april, 1,3 milliarder for mai, 168 millioner for juni og 58 millioner for juli. Ifølge Sanner har ordningen bidratt til å hjelpe 30.000 bedrifter gjennom krisen.

NHO-sjefen skuffet

Sanner sier at regjeringen nå løpende vurderer målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet, og for å få folk tilbake i jobb.

Men NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er skuffende at dagens kompensasjonsordning avvikles uten at andre tiltak er på plass.

– Krisen er ikke over, mange bedrifter sliter tungt. Vi ser det særlig innen reiseliv, luftfart, deler av transportnæringen og innen messe/konferanser; mye fordi smitteverntiltakene er videreført. For mange er det bare et spørsmål om tid før de bukker under. Og så lenge krisen er der, må vi ha ordninger som bidrar til at vi ikke får unødvendige konkurser, sier han.

LES OGSÅ: Nybø: Reiselivs-krisen er den nye normalen - NHO Rogaland raser

Virke: Må gjøre ting i riktig rekkefølge

Almlid får støtte fra Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen, som mener det er viktig at regjeringen nå gjør ting i riktig rekkefølge ved å sikre bransjevise kompensasjonsordninger før man avvikler den brede ordningen.

– Hvis ikke vil mange bedrifter stå uten nødhjelp i en krise som fremdeles pågår, sier han.

Fristen for å søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

LES OGSÅ: Nytt Roxel-selskap har gått konkurs