Regjeringen åpner breddeidretten for normal trening

Kommunene har frist til samme dato med å forberede og vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd kan det vurderes om gjenåpningen av breddeidretten og kontakttrening for voksne skal utsettes til smitten er under kontroll.

– Kommunene må følge opp lokale utbrudd slik at de ikke utvikler seg til regionale og nasjonale utbrudd, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Breddefotballsesongen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for folk over 20 år er allerede avlyst. Det blir ingen sesong for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner.

Regjeringens lemping på regelverket gjelder muligheten til kontakttrening.

– Breddeidretten for voksne over 20 år kan gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens prioriteringsliste. Det skjer sju måneder etter at koronaen for alvor traff Norge og vi stengte. Planen er å starte opp i hele landet, men i kommuner og regioner med økt smitte og lokale utbrudd må det tas særskilte vurderinger om det er tilrådig å åpne opp når vi kommer til 12. oktober, sa kulturminister Abid Raja (V).

Helseminister Høie manet til forsiktighet oppe i det hele:

– Norge har holdt mer åpent enn de fleste andre land under pandemien, samtidig som vi har kontroll på smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette videre, men nå vet vi at vi kan, vi vet at vi har tiltak som virker og vi vet at det kan gi oss mindre inngripende tiltak. Det gir håp og krefter til å holde ut, sa Høie.

(©NTB)