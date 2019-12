Regestrand-drapet: – På det meste har over 40 personer jobbet med saken

– Dette er en omfattende etterforskning som gjelder tre siktede personer, og det må tas med i vurderingen av hvor lang tid det kommer til å ta. Det er for tidlig å si noe konkret om hvor lang tid det vil ta, men vi har fortsatt mange arbeidsoppgaver på blokken, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge til RA.

– Avhør av siktede er vårt største fokus. Videre skal vi fortsette å innhente informasjon, gjennomføre vitneavhør og sammenstille den informasjonen som er innhentet, sier Berge.

– Hvor mange personer har jobbet med denne saken?

– På det meste har vi vært over 40 personer. Nøyaktig hvor mange det er nå har jeg ikke oversikt over, men vi har tatt ned antall personer, sier Berge til RA.

– Når en sånn type sak oppstår bruker vi de ressursene som er tilgjengelige. Vi sto overfor en utfordrende situasjon, med funn av avdøde utendørs, og politiet opplevde det som nødvendig å bruke en kraftsamlig fra starten av, sier Berge.

LES OGSÅ: Har mottatt 200 tips – ber om flere

Tips har ledet til konkrete etterforskningsskritt

Mandag formiddag gikk politiet ut med en pressemelding hvor de opplyser at de har mottatt 200 tips i forbindelse med Regestrand-drapet.

Berge sier til RA at politiet nå har grei kontroll på hendelsesforløpet, men at de fortsatt ønsker flere tips.

– Vi opplever tipsene som veldig nyttige, og jeg vil beskrive det som en betydelig mengde tips så tidlig i saken, sier Berge til RA.

– Kan du si noe om hva slags type tips dere har mottatt?

– Vi opplever de som nyttige og relevante. Utover det velger vi å avstå fra å kommentere. Det kommer jo også noen irrelevante tips, men vi velger å fokusere på de som gir nyttig informasjon, sier Berge.

– Har tipsene ledet til noe?

– Det er tips som har ledet til konkrete etterforskningsskritt.

LES OGSÅ: Bryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli

Ber folk ta kontakt

Berge sier det ikke er spesielle ting de etterlyser av publikum, men at det kanskje sitter personer der ute med relevant informasjon.

– Det er ikke mulig for meg å spisse informasjonsbehovet uten å gå inn på detaljer i etterforskningen. Men budskapet er at de som opplever at de sitter på relevant informasjon, og som ikke har kontaktet oss enda, kan ta kontakt med oss nå, sier Berge.

Mandag for en uke siden ble 44 år gamle Sigbjørn Sveli funnet død på Regestranden i Sola kommune.

Før helgen ble alle de tre siktede i saken varetektsfengslet. En 23-åring og en 22-åring ble varetektsfengslet i fire uker, mens den tredje siktete, en 20-åring, ble varetektsfengslet for to uker.

LES OGSÅ: Regestrand-drapet: – Det har vært en intensiv innsats fra politiets side