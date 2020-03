Redder kollektivtransporten - for en periode

Kollektivselskapene sliter etter store fall i billettinntektene. Regjeringen gir nå én milliard kroner for å opprettholde tilbudet.

– Krisepakken gjør at vi kan opprettholde trafikken et stykke utover våren, sier administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport.

Men enda mer omfattende tiltak er nødvendige hvis krisen vedvarer, varsler NHO, Kollektivtrafikkforeningen og Oslo kommune i pressemeldinger.

– Beløpet hjelper oss bare i noen uker. Det ligger an til at kassa er tom kort tid etter påske, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad.

Han peker på at kollektivtilbudet er avgjørende for at helsepersonell og andre skal komme seg på jobb.

