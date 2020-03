Pankreassykdom SAV2 gir økonomiske tap og lavere dyrevelferd. Nå jobber Mattilsynet for å avdekke hvorvidt analysen er reell, og i etterkant vil de forebygge eventuell spredning. Grieg Seafood AS på Dyrholmen utenfor Finnøy kontrolleres nå for smitte. PD SAV2 er uvanlig i dette området.