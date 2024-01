Like før klokken 10 søndag melder politiet at det har gått et lite snøskred over Sirdalsvegen på strekningen mellom Fidjeland og Ådneram, ved Ortevatnet.

– Veien er stengt inntil den er ryddet. Ingen personer/biler i skredet. Entreprenør er på vei for å få bort snøen, heter det fra operasjonssentralen.

Artikkelen oppdateres.