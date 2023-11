Tatt på elsparkesykkel

To kvinner i 20-årene ble like før klokken 20.30 lørdag stanset av en politipatrulje på Skagenkaien. De to kom kjørende begge på én elsparkesykkel.

– Undersøkelser på stedet viser at begge kan mistenkes for kjøring i beruset tilstand, melder politiet på X/Twitter.

De to ble tatt med til legevakt for blodprøve og sak ble opprettet.

Sommeren 2022 ble det innført nye regler for elsparkesykler. Det er ikke lov å kjøre to på én sykkel, og promillegrensen er den samme som for bil – 0,2 promille.

Lørdag kveld var det en annen hendelse med elsparkesykkel involvert. I Sandnesveien i Gjesdal var det et sammenstøt mellom personbil og en mann på elsparkesykkel i en rundkjøring.

– Usikkerhet rundt skadeomfang og elsparkesyklist ble derfor fraktet til SUS med ambulanse for sjekk. Politiet oppretter sak, meldte politiet klokken 21.48 lørdag.