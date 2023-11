Sendte hjem fulle folk

Trinnet før fyllearresten er bortvisning fra sentrum, og i politidistriktet var det flere fulle menn i alle aldre som fikk rødt kort lørdag kveld og natt til søndag.

Klokken 00.52 var det en beruset mann i 50-årene som ble bortvist fra Egersund sentrum til søndag morgen. Mannen oppførte seg kranglete på et utested og ville ikke forlate stedet. Den godt berusede tok ikke beskjed, og dukket opp i sentrum på ny for å lage bråk på et utested.

– Han vil bli anmeldt for ikke å etterkomme pålegget og er nå på vei fra stedet i taxi, rapporterte politiet i natt.

Like over klokken 01.00 var det en beruset mann i 40-årene som ble utvist fra Stavanger sentrum til søndag morgen.

– Mannen hadde vært ufin mot gjester og vektere ved et utested, melder politidistriktet på X/Twitter.

Det er ikke bare middelaldrende menn som lager trøbbel på byen. Klokken 01.15 ble en beruset mann i 20-årene bortvist fra sentrum søndag morgen på grunn av ordensproblemer.

– I tillegg er fem andre personer bortvist fra sentrum i løpet av natten på grunn av diverse ordensforstyrrelser, rapporterer operasjonsleder.

Politiet melder også om ett tilfelle av ruskjøring natt til søndag. Klokken 01.39 kom det inn melding om vinglete kjøring på Storhaug.

– Politiet fikk raskt stanset bilen og fører framsto meget beruset. Fører, mann i 40-årene, ble framstilt lege for blodprøve og blir anmeldt for forholdet, heter det fra politiet.