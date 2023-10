Person slått ned – kjørt til sykehus

Sørvest politidistrikt skriver på X at gjerningspersonen løp fra stedet. Politiet har snakket med vitner. Skadeomfanget til den fornærmede er ikke kjent.

Politiet fikk melding om hendelsen i Olav Vs gate klokken 03.30 natt til søndag.

Lørdagskvelden inneholdt flere tilfeller av slåssing. Klokken 20.37 fikk politiet melding om slåssing på en adresse på Hundvåg. Politiet kom til stedet der det var en del ungdommer og barn på adressen, men det var rolig. Politiet var i dialog med de involverte og meldte at ingenting tydet på personskader.

– Politiet på stedet melder at alt ok og god stemning. Hadde vært noe misforståelse, ifølger operasjonssentralen.

Det gikk hardere for seg i Sandnes sentrum en halvtime tidligere på lørdagskvelden da politiet rykket ut til området ved Rådhuset. Politifolkene var i kontakt med vitner for å få oversikt, og det som tydeligvis var en uoverensstemmelse mellom flere personer førte til at de begynte å slåss. To personer hadde lørdag kveld status som fornærmet. En av dem blødde neseblod og ble tilsett av helsepersonell.

Politiet var også i kontakt med noen mistenkte, ingen pågrepet lørdag kveld.

