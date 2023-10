Kranglete turist overnattet på statens regning

Klokken 20.09 fikk politiet inn melding om at en dame oppførte seg truende på en buss på Jørpeland. Politiet fikk stanset bussen og kom i kontakt med damen samt vitner på stedet. Damen i 30-årene vil bli anmeldt for trusler. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak, melder Sør-Vest politidistrikt på X/Twitter.

I Sandnes var klokken 22.24 da en mann i midten av 40-årene ble stanset av Utrykningspolitiet mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Sak er opprettet. Like før, klokken 22.10, ble en kvinne i 20 årene stanset mistenkt for bilkjøring i påvirket tilstand på Helleland. Hun ble framstilt for lege og blodprøve tatt. Erkjenner bruk av cannabis, sak opprettet, melder politiet.

Klokken 23.30 stanset politiet en privat fest på Våland med høy musikk. Lokalene ble tømt.

Og like over midt ble en bråkete gjest bortvist fra Vågsgata i Sandnes. Vedkommende får ikke vise seg i sentrum igjen før klokken 10.00 søndag.

Også på Jørpeland ble det festet høylytt, denne gangen var 2024-russen på ferde. Klokken 00.10 grep politiet inn og avsluttet en fest i leide lokaler nede i havna etter flere klager på høy musikk i flere timer. Russeslipp med over 100 gjester.

Mer trøbbel i Vågsgata i Sandnes, der en mann i 40-årene nektet å etterkomme pålegg og forulempet politiet på stedet da klokken nærmet seg 00.30.

– Kranglefant på ferie i Norge får en natt på statens regning i arresten, konstaterer politiet.

Vågen i Stavanger: Klokken 00.31 ble en mann i 20-årene bortvist til 08.00. Hendelse på restaurant med mulig kasting av flaske.

– Pr nå ingen anmeldelse, uklart hendelsesforløp, melder operasjonsleder på X.

20 minutter senere rapporteres det om enda en kranglete gjest ved utested. Denne gangen var det en mann i begynnelsen av 20-årene som ble bortvist fra sentrum fram til klokken 08.00 søndag. Siden gjesten ikke klarte å følge pålegget og returnerte til stedet, blir han anmeldt for forholdet og bortvist på ny.

Klokken 01.20: Kvinne i 20 årene innsatt i arrest. Utagerende, nektet å oppgi personalia og forsøkte å løpe fra patruljen.

Klokken 01.15 får en beboer på privat område på Kleppe gårdsrommet dynket med maling og skåret hull i dekkene på kjøretøy.

– Hendelsen er filmet, ungdommer på sykkel. Skadeverk sak opprettet og spor følges opp via etterforskning, melder politiet.

I Kongsgårdbakken klokken 01.38, blir en mann i midten av 30-årene stanset og pågrepet av politiet i en stjålet taxi.

– Bilen var meldt stjålet tidligere i kveld fra Madla-området. Den pågrepne er kjent av politiet fra før. Bil overleveres eier på stedet, rapporterer politiet.

Nok en ungdomsfest i et privathus går over styr, denne gangen på Tasta når klokken er 00.40. Politiet anslår at mer enn 50 mindreårige er til stede. Huset ble tømt og foreldre/huseiere kontaktet.

Klokken 02.15 bortvises en mann i slutten av 40-årene fra Valberget etter bråk. Det hele endte med slåssing med en kompis like etter pålegget. Mannen ble belønnet med anmeldelse og en natt i arrest.

Natten ble brått slutt for fire personer fra klokken 02.30-03.05. Tre menn og en dame ble bortvist til 08.00 søndag etter fire forskjellige hendelser ved Skagen-området relatert til beruselse, ordensforstyrrelser samt urinering.

Nærmere klokken 04.00 måtte politiet ta seg inn i en leilighet på Sandve i Sandnes på grunn av høy musikk som holdt flere naboer våkne.

– Leiligheten viste seg å være tom. En lydplanke tatt i beslag og sak for ordensforstyrrelse opprettes på forholdet.

Nattens siste uteløve av typen utagerende og vanskelig mann i 20-årene, ble bortvist fra Stavanger sentrum like over klokken 04.00. Han må holde seg unna til klokken 08.00.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen