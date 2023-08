Dette skjedde i natt: Vekter stoppet vold

Dette var noen av begivenhetene der politiet i Sør-Vest politidistrikt måtte gripe inn natt til søndag.

– Klokken 03.01 måtte en vekter ved et utested på Skagen ta kontroll på en person som ga en person flere knyttneveslag. To menn i 20-årene involvert. Han ene må en tur på legevakten, han andre anmeldes av politiet for kroppskrenkelse, melder operasjonssentralen på X/Twitter

Klokken 02.17 fikk politiet melding om at det hadde vært innbrudd i bolig i Mostunvegen. Et vindu var knust og noen verdigjenstander var borttatt. Politiet har vært på stedet og sak vil bli opprettet.

I samme tidsrom oppdager en politipatrulje at en mann i 20-årene som ble bortvist fra sentrum klokken 23.59, dukket opp igjen kl. 0209. Mannen blir anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg og han må i tillegg overnatte i arresten.

Klokken 00.46 kjøres det svært fort i Eiganestunnelen. En patrulje fra Utrykningspolitiet målte en bil i 120 km/t i 80-sonen på E39 Eiganestunnelen. Førerkort beslaglagt og sak opprettet.

Klokken 00.04 måtte en politipatrulje ta hånd om en vanskelig person på Torget. Mannen i slutten av tenårene framsto som ruset/beruset og var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Blir ivaretatt i politiets arrest inntil han våkner søndag morgen.

Klokken 20.13 fikk politiet melding om en truende person på Soma. Personen skulle være i besittelse av en machete eller lignende gjenstand. Politiet til stedet og fikk raskt kontroll på mistenkte og har tatt beslag i gjenstanden. Ingen personer er skadet.

Like over klokken 21.00 lørdag fikk politiet melding om brann i en tom driftsbygning på Vollvegen. Nødetatene kom til stedet, og det var ingen personskader. Brannen var kun i den tomme driftsbygningen. En elsykkel som sto på ladning er helt utbrent og kan være en trolig årsak til brannen. Politiet har foretatt nødvendige undersøkelser og oppretter sak, melder operasjonssentralen.

Utrykningspolitiet stanset en bil på Eiganes ca. i 20-tiden. Fører, mann i 60-årene, ga utslag på rus, hadde ikke gyldig førerkort og det var bruksforbud på bilen. Han ble framstilt legevakten for blodprøve og blir anmeldt for forholdene. Bilen er avskiltet.

Klokken kl. 19.52 fikk melding om slåssing mellom flere ungdommer på Ruten. Det var relativt rolig da politiet kom til stedet. Noen ungdommer forsvant også da politiet ankom. Ingen skadde. Politiet ble på stedet en stund.

