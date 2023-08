Dette skjedde i natt

Klokken var 01.08 da en politipatrulje kom over en blodig mann i 30-årene i Stavanger sentrum. Han opplyste at han var blitt overfalt av en ukjent mann som ikke var på stedet lenger.

– Fornærmede ble hentet av ambulanse, han hadde et kutt på haken. Sak opprettet, melder Sør-Vest politidistrikt på X/Twitter.

I Sandnes sentrum var det også basketak. Klokken 02.16 fikk politiet melding om slagsmål ved Gjestehavna og en patrulje var raskt på stedet. To menn, i 20-årene var involvert.

Klokken 04.18 ble det rapportert om innbruddsforsøk i en hytte i Furenesveien i Sandnes.

– Politiet er i området og har påtruffet to personer som de sjekker ut i forhold til meldingen. De nevnte personene, to menn i 30-årsalderen, har erkjent at de har vært ved hytta. De ble jaget vekk før de fikk tatt med seg noe. Mistenkte og melder er avhørt på stedet. Sak opprettet, heter det i politiloggen.

– Fornærmede ønsket ikke å anmelde forholdet. Mistenkte ble innbrakt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Sak opprettet, ifølge politiet.

Utrykningspolitiet har også vært på jobb i Stavanger. Klokken 23.35 ble en mann i 40-årene stanset kjørende på Ullandhaug. Han mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Av 22 kontrollerte bilførere og var dette den eneste sjåføren med utslag på promilletesten.

I 01.00 ble det også foretatt promillekontroll på Madlaveien. 18 kontrollerte bilførere og ett utslag der en kvinne i 20-års alderenblåste til over lovlig verdi. Hun ble avhørt på stedet og sak er opprettet.