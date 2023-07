Evakuerte leiligheter i Sandnes - brannen er slokket

‘Brannvesenet har slukket brannen, meldte politiet på Twitter like før klokken 21.00.

– Nå jobber de med å undersøke temperatur/varmgang i tilstøtende leiligheter. Politiet jobber med å få oversikt, samt starte politiarbeid på stedet. Ambulansepersonell ivaretar flere personer som har inhalert røyk.

Klokken 20.25 meldte politiet at brannvesenet har startet slukkeinnsats. Personer i aktuell leilighet skal ha kommet seg ut.

107 personer er registrert i leilighetskomplekset. Flere personer skal ha blitt utsatt for røyk, disse ivaretas av helsepersonell, rapporterer Sør-Vest politidistrikt videre.

Brann på Storhaug

Også Stavanger har hatt sitt branndrama tirsdag. Like over klokken 16.00 ble det rapportert fra politiet at en brann i Midjordgata på Storhaug var slokket. Røykdykkere hadde gjennomsøkt bygningen og ingen personer ble meldt skadet.

